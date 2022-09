Клопотенко назвал блюда, которые нужно приготовить для оргии на Щекавице в случае ядерного удара РФ

"Рецепты для тех, кто собирается на Щекавицу. Потому что еда все делает приятнее. Только не сидите со своими судочками в стороне, вы не для того туда идете. Угощайте людей, взаимодействуйте", – призвал он.

Клопотенко перечислил пять блюд: десерт тирамису, консервированные огурцы, картофельные пундики, заварной крем, вишневый пирог.

Контекст:

Украинцы в сети обсудили проведение оргии в столице в случае нанесения ядерного удара РФ.

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года Клопотенко вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии, 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.