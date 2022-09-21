"Роза ветров может развернуться и вашу сторону". Путин заявил о готовности использовать ядерное оружие

По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В свою очередь, она располагает арсеналом, который не уступает, а даже превосходит вооружение НАТО.

"Наша свобода и независимость будут обеспечены. Подчеркну это еще раз – всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто шантажирует нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться в их сторону", – заявил Путин.

"Это не блеф", – сказал он.

В этом же выступлении глава РФ объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что уже подписал соответствующий указ и его реализация начинается с сегодняшнего дня.