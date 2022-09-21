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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Роза ветров может развернуться и вашу сторону". Путин заявил о готовности использовать ядерное оружие

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Обращение Путина к гражданам РФ опубликовано утром 21 сентября
Обращение Путина к гражданам РФ опубликовано утром 21 сентября
Фото: ЕРА

При угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. Об этом президент России Владимир Путин заявил в обращении 21 сентября, которое опубликовано на его официальном сайте.

По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В свою очередь, она располагает арсеналом, который не уступает, а даже превосходит вооружение НАТО.

"Наша свобода и независимость будут обеспечены. Подчеркну это еще раз – всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто шантажирует нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться в их сторону", – заявил Путин.

"Это не блеф", – сказал он.

В этом же выступлении глава РФ объявил частичную мобилизацию. Он сообщил, что уже подписал соответствующий указ и его реализация начинается с сегодняшнего дня. 

Теги: Владимир Путин, ядерное оружие, война России против Украины
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