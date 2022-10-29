В РФ обсуждали ядерный удар по Германии перед нападением на Украину – СМИ

По данным издания, перехваты были сделаны во время маневров флота РФ в Балтийском море в конце 2021 года. В них шла речь о ядерных ударах по нескольким целям в Германии: это Берлин и две авиабазы США в стране – Рамштайн, а таже Бюхель, где армия США хранит ядерное оружие.
Эксперты, с которыми поговорило издание Spiegel, расходятся в оценках перехваченной разведслужбами информации. Одни считают, что использование ядерного оружия часто обсуждается и отрабатывается на военных учениях, в НАТО существует такая же практика. Они не обозначают реальной опасности. Другие аналитики полагают, что россияне намеренно обсуждали цели, зная, что их прослушивают, с целью запугать Запад.
На этом фоне опрос Civey для Spiegel показывает, что 51% немцев обеспокоены возможностью начала ядерной войны. Из них 57% боятся удара РФ по Украине, а 37% – по Германии.
21 сентября президент России Владимир Путин сам заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда" не говорила о возможном применении своего ядерного оружия.