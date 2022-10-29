В РФ обсуждали ядерный удар по Германии перед нападением на Украину – СМИ

По данным издания, перехваты были сделаны во время маневров флота РФ в Балтийском море в конце 2021 года. В них шла речь о ядерных ударах по нескольким целям в Германии: это Берлин и две авиабазы США в стране – Рамштайн, а таже Бюхель, где армия США хранит ядерное оружие.

Эксперты, с которыми поговорило издание Spiegel, расходятся в оценках перехваченной разведслужбами информации. Одни считают, что использование ядерного оружия часто обсуждается и отрабатывается на военных учениях, в НАТО существует такая же практика. Они не обозначают реальной опасности. Другие аналитики полагают, что россияне намеренно обсуждали цели, зная, что их прослушивают, с целью запугать Запад. На этом фоне опрос Civey для Spiegel показывает, что 51% немцев обеспокоены возможностью начала ядерной войны. Из них 57% боятся удара РФ по Украине, а 37% – по Германии.