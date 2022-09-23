США несколько месяцев предупреждают Россию о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия – СМИ

Собеседники издания утверждают, что в частных сообщениях представителей российской власти предупреждают, что последствия будут серьезные, но не уточняют, какие именно.
The Washington Post пишет, что администрация США намеренно предупреждает Москву расплывчато, вызывая у Кремля беспокойство по поводу того, как может отреагировать Вашингтон на подобную эскалацию конфликта в Украине.
Такая переписка идет уже несколько месяцев, говорят источники издания из числа официальных лиц американской власти. В эту переписку "вовлечен" Госдепартамент США.
При этом газета не смогла выяснить, кто именно отправлял сообщения, какой объем их содержания и отправлялись ли новые месседжи руководству России перед тем, как президент России Владимир Путин выступил с "завуалированной ядерной угрозой" во время объявления о частичной мобилизации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие. Он сказал, что при угрозе территориальной целостности России она готова использовать все имеющиеся у нее средства защиты. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ.
Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
Главное управление разведки Минобороны Украины не исключает применение Россией ядерного оружия. В ведомстве подчеркивают, что такие действия смогут иметь последствия и для других стран.