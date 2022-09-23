США несколько месяцев предупреждают Россию о серьезных последствиях в случае применения ядерного оружия – СМИ

Собеседники издания утверждают, что в частных сообщениях представителей российской власти предупреждают, что последствия будут серьезные, но не уточняют, какие именно.

The Washington Post пишет, что администрация США намеренно предупреждает Москву расплывчато, вызывая у Кремля беспокойство по поводу того, как может отреагировать Вашингтон на подобную эскалацию конфликта в Украине.

Такая переписка идет уже несколько месяцев, говорят источники издания из числа официальных лиц американской власти. В эту переписку "вовлечен" Госдепартамент США.

При этом газета не смогла выяснить, кто именно отправлял сообщения, какой объем их содержания и отправлялись ли новые месседжи руководству России перед тем, как президент России Владимир Путин выступил с "завуалированной ядерной угрозой" во время объявления о частичной мобилизации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)