Папа римский назвал "безумием" намеки Путина на готовность применить ядерное оружие

При этом, комментируя ядерную угрозу в ходе выступления на площади Святого Петра в Ватикане, понтифик не назвал конкретно Россию или Путина.

По словам папы римского, "эта трагическая война приводит нас к тому моменту, когда некоторые люди думают о ядерном оружии, об этом безумии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)