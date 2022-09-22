Папа римский назвал "безумием" намеки Путина на готовность применить ядерное оружие

При этом, комментируя ядерную угрозу в ходе выступления на площади Святого Петра в Ватикане, понтифик не назвал конкретно Россию или Путина.
По словам папы римского, "эта трагическая война приводит нас к тому моменту, когда некоторые люди думают о ядерном оружии, об этом безумии".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Утром 21 сентября, перед проповедью папы римского, Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. В этой же речи он сказал, что РФ признает результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины, и объявил о готовности применить ядерное оружие.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. По его словам, мобилизованы будут только резервисты (то есть граждане, прошедшие срочную службу или обучение на военной кафедре в вузе), имеющие военно-учетную специальность и боевой опыт.