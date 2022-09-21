Шойгу заявил, что в России собираются мобилизовать 300 тыс. человек

По его словам, речь идет о резервистах, имеющих военно-учетную специальность и боевой опыт.

"У нас огромный мобилизационный ресурс – 25 млн [человек]. Поэтому эта мобилизация касается 1% из них", – сказал он.

Шойгу отметил, что набранные резервисты пройдут подготовку или переподготовку. В числе их задач министр назвал "защиту новых территорий России" и подчеркнул, что призывная работа будет "плановой".

"Хочу сразу сказать, что это не единоразово. Это та работа, которая будет поводиться планово. Здесь не предусматривается такой широкозахватный комбайн, сито, чтобы всех сразу охватить", – добавил Шойгу.

Он еще раз озвучил нарратив российской пропаганды о том, что российской армии приходится воевать не с Украиной, а с "коллективным Западом", который предоставляет ей оружие, особо отметив разведывательные ресурсы.

"На них, то есть против нас, работает вся натовская спутниковая группировка. По нашим оценкам, больше 70 военных и больше 200 гражданских спутников работают на то, чтобы разведать месторасположение наших подразделений", – заявил Шойгу.