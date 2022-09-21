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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шойгу заявил, что в России собираются мобилизовать 300 тыс. человек

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Задачей мобилизованных министр назвал "защиту новых территорий России"
Задачей мобилизованных министр назвал "защиту новых территорий России"
Фото: ЕРА

В ходе частичной мобилизации, объявленной президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября, будут мобилизованы около 300 тыс. человек. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил в интервью каналу "Россия-24", которое транслировалось 21 сентября в YouTube.

По его словам, речь идет о резервистах, имеющих военно-учетную специальность и боевой опыт.

"У нас огромный мобилизационный ресурс – 25 млн [человек]. Поэтому эта мобилизация касается 1% из них", – сказал он.

Шойгу отметил, что набранные резервисты пройдут подготовку или переподготовку. В числе их задач министр назвал "защиту новых территорий России" и подчеркнул, что призывная работа будет "плановой".

"Хочу сразу сказать, что это не единоразово. Это та работа, которая будет поводиться планово. Здесь не предусматривается такой широкозахватный комбайн, сито, чтобы всех сразу охватить", – добавил Шойгу.

Он еще раз озвучил нарратив российской пропаганды о том, что российской армии приходится воевать не с Украиной, а с "коллективным Западом", который предоставляет ей оружие, особо отметив разведывательные ресурсы.

"На них, то есть против нас, работает вся натовская спутниковая группировка. По нашим оценкам, больше 70 военных и больше 200 гражданских спутников работают на то, чтобы разведать месторасположение наших подразделений", – заявил Шойгу.

Контекст:

20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Среди прочего предусмотрели наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы.

В тот же день коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях и боевики "ЛДНР" объявили о псевдореферендумах о "присоединении" оккупированных территорий к России в период 23–27 сентября

В российском сегменте Google после этого резко выросло количество запросов, связанных с мобилизацией и выездом из РФ.

На эти новости отреагировала российская биржа – после сообщений о "референдумах" и изменениях в Уголовный кодекс РФ начался обвал акций.

Фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины и гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

До сих пор в России проводили скрытую мобилизацию. По данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Также оккупанты устроили принудительную мобилизации на временно занятых ими территориях Донецкой и Луганской областей, как неоднократно сообщала украинская разведка.

Теги: Украина, НАТО, Сергей Шойгу, мобилизация, военная помощь, призыв, война России против Украины, минобороны РФ
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