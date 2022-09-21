Шойгу назвал официальное число потерь РФ за время вторжения в Украину

"Давно об этом не говорили. Не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день погибшими – 5937 человек", – сказал он.
Число раненых он не озвучил. Он утверждает, что 90% из них "вернулись в строй и продолжают службу".
Журналисты "Медиазоны", "Русской службы ВВС" и волонтеры, ссылаясь на открытые источники (речь о публичных сообщениях: постах родственников, публикациях местных СМИ), смогли к 9 сентября подтвердить 6219 смертей российских военных.
Это те погибшие, чьи тела можно идентифицировать. По оценке журналиста-расследователя Христо Грозева, это составляет 10–15% от всего количества убитых в Украине оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия за время полномасштабного вторжения в Украину официально озвучивала свои потери только дважды: 2-го и 25 марта (соответственно, 498 и 1351 погибший).
Согласно данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потери РФ в личном составе примерно в 10 раз выше, чем озвученные Шойгу – 55 110 убитыми. По информации Белого дома на 27 июля, более 75 тыс. российских военнослужащих были убиты или ранены за время вторжения.