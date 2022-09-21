ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шойгу назвал официальное число потерь РФ за время вторжения в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цифры, которые назвал Шойгу, ниже даже чем те, которые установили в ходе мониторинга российские СМИ и волонтеры
Цифры, которые назвал Шойгу, ниже даже чем те, которые установили в ходе мониторинга российские СМИ и волонтеры
Фото: ЕРА

21 сентября министр обороны России Сергей Шойгу в интервью каналу "Россия-24", которое транслировали в YouTube, заявил, что потери России за период полномасштабного вторжения составляют менее 6 тыс. погибшими.

"Давно об этом не говорили. Не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день погибшими – 5937 человек", – сказал он.

Число раненых он не озвучил. Он утверждает, что 90% из них "вернулись в строй и продолжают службу". 

Журналисты "Медиазоны", "Русской службы ВВС" и волонтеры, ссылаясь на открытые источники (речь о публичных сообщениях: постах родственников, публикациях местных СМИ), смогли к 9 сентября подтвердить 6219 смертей российских военных.

Это те погибшие, чьи тела можно идентифицировать. По оценке журналиста-расследователя Христо Грозева, это составляет 10–15% от всего количества убитых в Украине оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия за время полномасштабного вторжения в Украину официально озвучивала свои потери только дважды: 2-го и 25 марта (соответственно, 498 и 1351 погибший).

Согласно данным Генштаба Вооруженных сил Украины, потери РФ в личном составе примерно в 10 раз выше, чем озвученные Шойгу – 55 110 убитыми. По информации Белого дома на 27 июля, более 75 тыс. российских военнослужащих были убиты или ранены за время вторжения. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сергей Шойгу, война России против Украины, погибшие, потери России, погибшие российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
"Покинуть кровать иногда очень сложно". Бадоев показал свою смятую постель
  "Пора удирать. Хватить позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
  "Пора удирать. Хватить позориться". Куваев в новом эпизоде "Масяни" показал Путина, который приказывает своим солдатам капитулировать. Видео
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Влад Яма показал, как работает за диджейским пультом на вечеринке в Нью-Йорке. Видео
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Японский блогер ежедневно проводит в центре Киева акцию "Бесплатные объятия" в поддержку Украины
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
Экс-возлюбленная Илона Маска, певица Граймс показала редкое фото их дочери, рожденной суррогатной матерью
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
14-летняя дочь Йовович снялась для американского глянца. Фото
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Приянка Чопра снялась с девятимесячной дочерью на подоконнике небоскреба в Нью-Йорке
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Горбунов рассказал, как готовится к зиме в загородном доме
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова проводит конкурс эссе "Война в судьбе моей семьи"
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
"Лучшая диета". Постройневшая Тина Кароль показала свой обед
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
Кот Левчик, который живет в мэрии Львова, прошелся по столу Садового и посидел на его кресле. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
  "Додому". Позитив спел с новой подопечной продюсера Лисицы. Видео
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
"Этот день всегда будет для меня особенным". Вице-премьер-министр Украины в годовщину свадьбы признался жене в любви
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (258230)
2
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (134892)
3
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (117194)
4
Арестович: Бунт Аллы Борисовны против путинской системы – начало конца этого режима (108776)
5
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (79622)
6
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным (54939)
7
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (47683)
8
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем (25084)
 
 
 
 