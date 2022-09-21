Шойгу назвал официальное число потерь РФ за время вторжения в Украину

Цифры, которые назвал Шойгу, ниже даже чем те, которые установили в ходе мониторинга российские СМИ и волонтеры Фото: ЕРА

"Давно об этом не говорили. Не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день погибшими – 5937 человек", – сказал он.

Число раненых он не озвучил. Он утверждает, что 90% из них "вернулись в строй и продолжают службу".

Журналисты "Медиазоны", "Русской службы ВВС" и волонтеры, ссылаясь на открытые источники (речь о публичных сообщениях: постах родственников, публикациях местных СМИ), смогли к 9 сентября подтвердить 6219 смертей российских военных.

Это те погибшие, чьи тела можно идентифицировать. По оценке журналиста-расследователя Христо Грозева, это составляет 10–15% от всего количества убитых в Украине оккупантов.

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