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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отразили атаки оккупантов в районе четырех населенных пунктов, подтверждены потери врага в Новоайдаре и Сватово – Генштаб

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Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 16 объектам россиян
Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по 16 объектам россиян
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

За сутки украинские военные отбили четыре атаки врага в Донецкой области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 20 сентября, опубликованной в Facebook.

"За сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка", – говорится в сводке.

За прошедшие сутки авиация сил обороны поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, четыре позиции зенитных ракетных комплексов и один склад боеприпасов.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три беспилотника противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 16 объектам россиян. В частности – по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семи районах сосредоточения артиллерии, а также трем складах боеприпасов. Общие потери врага уточняются.

В сводке отмечается, что в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области подтверждено успешное огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники противника 18 сентября текущего года. Тогда было ликвидировано и выведено из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы.

Кроме того, в районе населенного пункта Сватово подразделения сил обороны нанесли поражение по району сосредоточения живой силы врага. По данным Генштаба, погибло 70% личного состава оккупантов, которые были на объекте.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0GuQY8L6Gbue3JVVHcivRph15iydm8AFn4c2mWR8bqBfsdpSL39Pe23BNtePVSnE3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

По состоянию на 19 сентября, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты потеряли убитыми 54 650 человек личного состава.

В начале сентября в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск "подразделениями так называемых кадыровцев". После этого Генштаб неоднократно упоминал в своих сводках успешно отбитые атаки захватчиков в районе Майорска, в последний раз это было вечером 15 сентября. При этом боевики "ДНР" утром 15 сентября заявляли, что якобы им и российским военным удалось захватить Майорск.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Сватово, Новоайдар, артиллерия, Майорск, война России против Украины, Новомихайловка, Курдюмовка, потери России
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