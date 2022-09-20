ВСУ отразили атаки оккупантов в районе четырех населенных пунктов, подтверждены потери врага в Новоайдаре и Сватово – Генштаб

"За сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Веселое, Курдюмовка и Новомихайловка", – говорится в сводке.
За прошедшие сутки авиация сил обороны поразила 24 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, четыре позиции зенитных ракетных комплексов и один склад боеприпасов.
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях уничтожили самолет Су-25, управляемую авиационную ракету и три беспилотника противника.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 16 объектам россиян. В частности – по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семи районах сосредоточения артиллерии, а также трем складах боеприпасов. Общие потери врага уточняются.
В сводке отмечается, что в районе населенного пункта Новоайдар Луганской области подтверждено успешное огневое поражение района сосредоточения вооружения и военной техники противника 18 сентября текущего года. Тогда было ликвидировано и выведено из строя около 50 единиц военной техники и уничтожены боеприпасы.
Кроме того, в районе населенного пункта Сватово подразделения сил обороны нанесли поражение по району сосредоточения живой силы врага. По данным Генштаба, погибло 70% личного состава оккупантов, которые были на объекте.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
По состоянию на 19 сентября, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты потеряли убитыми 54 650 человек личного состава.
В начале сентября в Генштабе ВСУ сообщали, что оккупанты пытаются продвинуться в направлениях населенных пунктов Зайцево и Майорск "подразделениями так называемых кадыровцев". После этого Генштаб неоднократно упоминал в своих сводках успешно отбитые атаки захватчиков в районе Майорска, в последний раз это было вечером 15 сентября. При этом боевики "ДНР" утром 15 сентября заявляли, что якобы им и российским военным удалось захватить Майорск.