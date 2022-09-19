В Луганской области ВСУ уничтожили две военные базы оккупантов – Гайдай

По его словам, хлопок был в Кадиевке и Новоайдаре.
Гайдай отметил, что в Кадиевке уничтожены оккупанты в местном Дворце культуры. А в Новоайдаре техника и личный состав врага сожжены на территории лесхоза.
"Им говорили, что курение вредит здоровью, а иногда и жизни… не послушали. Продолжение следует…" – написал глава ОВА.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
В Луганской области последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
13 августа Гайдай сообщал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.
10 сентября Гайдай на фоне контрнаступления ВСУ опубликовал пост, где вспомнил о Лисичанске и рассказал, сколько работы необходимо для его восстановления.
15 сентября Гайдай отметил, что, по его мнению, в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контранаступления. За область придется тяжело сражаться.