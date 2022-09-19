В Луганской области ВСУ уничтожили две военные базы оккупантов – Гайдай

Базы оккупантов были расположены в Кадиевке и Новоайдаре Фото: Сергій Гайдай / Луганська ОДА / Telegram

По его словам, хлопок был в Кадиевке и Новоайдаре.

Гайдай отметил, что в Кадиевке уничтожены оккупанты в местном Дворце культуры. А в Новоайдаре техника и личный состав врага сожжены на территории лесхоза.

"Им говорили, что курение вредит здоровью, а иногда и жизни… не послушали. Продолжение следует…" – написал глава ОВА.