Из ОРЛО в Россию выезжают коллаборанты с документами, доказывающими их сотрудничество с оккупантами – Генштаб

"На временно захваченной территории Луганской области коллаборанты и лояльные оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов, которые активно сотрудничали с оккупационными властями, выезжают на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, коллаборанты пытаются вывезти с собой документы, которые подтверждают их противоправную деятельность в составе самопровозглашенных органов власти.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
13 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.
15 сентября Гайдай отметил, что, по его мнению, в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контрнаступления. За область придется тяжело сражаться.