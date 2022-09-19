Из ОРЛО в Россию выезжают коллаборанты с документами, доказывающими их сотрудничество с оккупантами – Генштаб

"На временно захваченной территории Луганской области коллаборанты и лояльные оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов, которые активно сотрудничали с оккупационными властями, выезжают на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, коллаборанты пытаются вывезти с собой документы, которые подтверждают их противоправную деятельность в составе самопровозглашенных органов власти.

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