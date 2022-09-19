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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из ОРЛО в Россию выезжают коллаборанты с документами, доказывающими их сотрудничество с оккупантами – Генштаб

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За Луганскую область продолжаются бои
За Луганскую область продолжаются бои
Фото: ЕРА (архив)

Украинцы, сотрудничавшие с российскими оккупантами на захваченных ими территориях Луганской области, покидают ОРЛО. Об этом проинформировал 19 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На временно захваченной территории Луганской области коллаборанты и лояльные оккупантам местные жители Белокуракинского и Троицкого районов, которые активно сотрудничали с оккупационными властями, выезжают на территорию Российской Федерации", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, коллаборанты пытаются вывезти с собой документы, которые подтверждают их противоправную деятельность в составе самопровозглашенных органов власти.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

13 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что россияне до сих пор не могут захватить последние несколько километров региона. 6 сентября он отметил, что в результате наступления ВСУ продвинулись в Луганской области на несколько сотен метров.

15 сентября Гайдай отметил, что, по его мнению, в Луганской области не повторится харьковский "мгновенный" сценарий украинского контрнаступления. За область придется тяжело сражаться.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, Генштаб ВСУ, оккупация, вторжение, ВСУ, война России против Украины, документы, ОРДЛО, сотрудничество, коллаборационизм, россияне
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