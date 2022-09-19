ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия отправила воевать в Украину 400 заключенных из Тамбова – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным Генштаба ВСУ, в Украину отправляют россиян, отбывающих наказание за уголовные преступления
По данным Генштаба ВСУ, в Украину отправляют россиян, отбывающих наказание за уголовные преступления
Фото: depositphotos.com

У российских оккупантов в Украине наблюдается существенная нехватка как человеческих, так и материальных ресурсов, в связи с чем они продолжают прибегать к нестандартным способам их пополнения, заявили в Генштабе ВСУ 19 сентября.

"Так, на усиление воюющих в Украине подразделений из российского города Тамбов направлено 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, в Краснодарском крае общественные организации воинов-"афганцев" получили задачу по сбору от местного населения денег для закупки теплых вещей региональному добровольческому батальону.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid038MvBy9RMtELY5k9SVdLEKLSCM6NXxJkkPU51T225SPrBAoU1ecJMKA44tNn6pUYTl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Летом российские СМИ начали сообщать, что ЧВК "Вагнер" вербует в российских колониях заключенных для участия в войне против Украины. СМИ писали, что участие в вербовке заключенных принимал лично российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют называют владельцем этой ЧВК и близким к президенту РФ Владимиру Путину человеком.

Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но, скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.

Российский политический деятель, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов 14 сентября опубликовал в Telegram видео вербовки в РФ заключенных для отправки на войну в Украину. Видео было прислано из колонии, где перед заключенными выступил Пригожин.

"Радио Свобода" 16 сентября процитировало комментарий Пригожина, опубликованный на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в заблокированной в Украине соцсети "ВКонтакте". Бизнесмен призвал тех, кто недоволен увиденным, отправить на фронт своих детей. "Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами", – говорится в сообщении.

17 сентября российский проект SOTA сообщил, что ЧВК "Вагнер" уже не вербует, а принудительно забирает из российских колоний заключенных для войны против Украины. 

Теги: Генштаб ВСУ, заключенные, мобилизация, Тамбов, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"
Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"
  Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео
  Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение РФ на Украину
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение РФ на Украину
"Неожиданный подарок от внуков". 56-летний Резников показал патриотичное тату на руке
"Неожиданный подарок от внуков". 56-летний Резников показал патриотичное тату на руке
  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео
  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки
Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить
Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить
"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (250637)
2
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров (227684)
3
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами (157143)
4
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь (127152)
5
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (72043)
6
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение РФ на Украину (45258)
7
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом (33949)
8
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото (16565)
 
 
 
 