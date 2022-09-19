Россия отправила воевать в Украину 400 заключенных из Тамбова – Генштаб ВСУ

"Так, на усиление воюющих в Украине подразделений из российского города Тамбов направлено 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления", – говорится в сообщении.
Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, в Краснодарском крае общественные организации воинов-"афганцев" получили задачу по сбору от местного населения денег для закупки теплых вещей региональному добровольческому батальону.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Летом российские СМИ начали сообщать, что ЧВК "Вагнер" вербует в российских колониях заключенных для участия в войне против Украины. СМИ писали, что участие в вербовке заключенных принимал лично российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют называют владельцем этой ЧВК и близким к президенту РФ Владимиру Путину человеком.
Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но, скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.
Российский политический деятель, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов 14 сентября опубликовал в Telegram видео вербовки в РФ заключенных для отправки на войну в Украину. Видео было прислано из колонии, где перед заключенными выступил Пригожин.
"Радио Свобода" 16 сентября процитировало комментарий Пригожина, опубликованный на странице принадлежащей бизнесмену компании "Конкорд" в заблокированной в Украине соцсети "ВКонтакте". Бизнесмен призвал тех, кто недоволен увиденным, отправить на фронт своих детей. "Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами", – говорится в сообщении.
17 сентября российский проект SOTA сообщил, что ЧВК "Вагнер" уже не вербует, а принудительно забирает из российских колоний заключенных для войны против Украины.