Россия отправила воевать в Украину 400 заключенных из Тамбова – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, в Украину отправляют россиян, отбывающих наказание за уголовные преступления Фото: depositphotos.com

"Так, на усиление воюющих в Украине подразделений из российского города Тамбов направлено 400 человек, отбывающих наказание за уголовные преступления", – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, в Краснодарском крае общественные организации воинов-"афганцев" получили задачу по сбору от местного населения денег для закупки теплых вещей региональному добровольческому батальону.

Война России против Украины. Главное (обновляется)