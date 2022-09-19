ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ за сутки отбили несколько атак врага в Донецкой области и нанесли 21 авиаудар по позициям врага – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинская авиация за сутки поразила 16 районов сосредоточения оккупантов и пять позиций зенитных ракетных комплексов
Украинская авиация за сутки поразила 16 районов сосредоточения оккупантов и пять позиций зенитных ракетных комплексов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Из-за обстрелов, ракетных и авиаударов россиян за сутки повреждена инфраструктура более 30 населенных пунктов в Украине, включая областные центры. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 19 сентября, опубликованной в Facebook.

"За минувшие сутки противник нанес три ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С началом этих суток враг провел еще три ракетных удара. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов", – сообщили в сводке.

Среди перечисленных городов и сел – Николаев, Запорожье, Соледар, Белогорье, Новополь, Первомайское, Темировка, Сухой Ставок, Миролюбовка, Петровка, Березнеговатое, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Степовое, Ольговское.

На волынском и полесском направлениях, по данным Генштаба, обстановка существенно не изменилась. На других направлениях противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

  • на слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск;
  • на краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка;
  • на бахмутском направлении – Северск, Раздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево;
  • на авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское;
  • на новопавловском и запорожском направлениях – Угледар, Большая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Вольное Поле и Времовка;
  • На южнобугском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения, под огонь попали более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.

За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут Донецкой области. 

В Генштабе отметили, что в течение суток авиация сил обороны нанесла 21 удар – подтверждено поражение 16 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и пяти позиций зенитных ракетных комплексов. 

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки вели огонь по более чем 14 объектам противника. В частности – по шести пунктам управления, трем опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid038MvBy9RMtELY5k9SVdLEKLSCM6NXxJkkPU51T225SPrBAoU1ecJMKA44tNn6pUYTl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. 18 сентября он сообщил, что сейчас происходит не затишье в контрнаступлении, а подготовка к следующим победам. 

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, Харьковская область, Запорожская область, Авдеевка, артиллерия, Гоптовка, Купянск, война России против Украины, Бахмут, Белогоровка, Высокополье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Восемь внуков Елизаветы II отстояли почетный караул у ее гроба в Вестминстерском замке. Фото
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Роднянский о заявлении Пугачевой: Запахло сменой погоды. Пришло время не молчать всем
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
Фронтмен Imagine Dragons во второй раз расстался с женой
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
  Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео
Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"
Экс-губернатора Калифорнии Шварценеггера наградили премией "Чемпион демократии"
  Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео
  Король Чарльз III вместе с сыном пообщались с людьми из многокилометровой очереди, которые пришли проститься с Елизаветой II. Видео
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
"Учите новую лексику – изоляция, покаяние, победа Украины". Ефросинина посоветовала Собчак брать пример с Пугачевой
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение РФ на Украину
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение РФ на Украину
"Неожиданный подарок от внуков". 56-летний Резников показал патриотичное тату на руке
"Неожиданный подарок от внуков". 56-летний Резников показал патриотичное тату на руке
  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео
  Певица Kola презентовала клип на песню "Біля серця". Видео
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они – "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки
Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить
Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить
"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки (250637)
2
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров (227684)
3
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами (157143)
4
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь (127152)
5
Президент Армении украдкой сфотографировался возле гроба Елизаветы II, нарушив правила. Видео (72043)
6
Пугачева попросила внести ее в список "иноагентов" вслед за Галкиным и впервые осудила нападение РФ на Украину (45258)
7
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом (33949)
8
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото (16565)
 
 
 
 