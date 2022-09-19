ВСУ за сутки отбили несколько атак врага в Донецкой области и нанесли 21 авиаудар по позициям врага – Генштаб

"За минувшие сутки противник нанес три ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С началом этих суток враг провел еще три ракетных удара. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов", – сообщили в сводке.
Среди перечисленных городов и сел – Николаев, Запорожье, Соледар, Белогорье, Новополь, Первомайское, Темировка, Сухой Ставок, Миролюбовка, Петровка, Березнеговатое, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Степовое, Ольговское.
На волынском и полесском направлениях, по данным Генштаба, обстановка существенно не изменилась. На других направлениях противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии:
За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут Донецкой области.
В Генштабе отметили, что в течение суток авиация сил обороны нанесла 21 удар – подтверждено поражение 16 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и пяти позиций зенитных ракетных комплексов.
Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки вели огонь по более чем 14 объектам противника. В частности – по шести пунктам управления, трем опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. 18 сентября он сообщил, что сейчас происходит не затишье в контрнаступлении, а подготовка к следующим победам.