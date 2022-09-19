ВСУ за сутки отбили несколько атак врага в Донецкой области и нанесли 21 авиаудар по позициям врага – Генштаб

Украинская авиация за сутки поразила 16 районов сосредоточения оккупантов и пять позиций зенитных ракетных комплексов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"За минувшие сутки противник нанес три ракетных и 22 авиационных удара, совершил более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины. С началом этих суток враг провел еще три ракетных удара. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов", – сообщили в сводке.

Среди перечисленных городов и сел – Николаев, Запорожье, Соледар, Белогорье, Новополь, Первомайское, Темировка, Сухой Ставок, Миролюбовка, Петровка, Березнеговатое, Белогоровка, Спорное, Красногоровка, Степовое, Ольговское.



На волынском и полесском направлениях, по данным Генштаба, обстановка существенно не изменилась. На других направлениях противник вел обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

на слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск;

– в районах населенных пунктов Гоптовка, Гурьев Казачок, Каменка и Купянск; на краматорском направлении – Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка;

– Святогорск, Райгородок, Серебрянка и Белогоровка; на бахмутском направлении – Северск, Раздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево;

– Северск, Раздоловка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Нью-Йорк, Юрьевка, Розовка и Зайцево; на авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское;

– Авдеевка, Опытное, Карловка, Константиновка, Марьинка и Первомайское; на новопавловском и запорожском направлениях – Угледар, Большая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Вольное Поле и Времовка;

– Угледар, Большая Новоселка, Малые Щербаки, Мирное, Вольное Поле и Времовка; На южнобугском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения, под огонь попали более 18 населенных пунктов. Среди них Белая Криница, Миролюбовка, Высокополье и Андреевка.

За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Николаевка Вторая, Веселая Долина и Бахмут Донецкой области.

В Генштабе отметили, что в течение суток авиация сил обороны нанесла 21 удар – подтверждено поражение 16 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и пяти позиций зенитных ракетных комплексов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки вели огонь по более чем 14 объектам противника. В частности – по шести пунктам управления, трем опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

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