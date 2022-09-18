Зеленский: Возможно, сейчас кажется, что после ряда побед у нас затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду

"Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом – города и общины, которые мы освободили. Эти слова сейчас звучат. Звучат всюду. Мариуполь, Мелитополь и Херсон – тоже звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск – и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже. Обязательно. О чужом мы не говорим. Звучат только наши слова, украинские слова", – сказал президент.

Он напомнил. что эти слова звучат уже 207 дней, в течение которых Украина борется против российской полномасштабной агрессии.

"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед у нас есть определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. К следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать. Потому что Украина должна быть свободной – вся. И в завершение, как всегда, слова, которые звучат и будут звучать всегда. Звучат у нас, будут звучать у наших детей, будут звучать у внуков. Будут звучать в свободной Украине. Вечная слава всем нашим героям!" – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)