Зеленский: Возможно, сейчас кажется, что после ряда побед у нас затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду

"Изюм, Балаклея, Купянск и Харьковщина в целом – города и общины, которые мы освободили. Эти слова сейчас звучат. Звучат всюду. Мариуполь, Мелитополь и Херсон – тоже звучат, но будут звучать еще чаще и громче, когда мы их освободим. Донецк, Горловка и Луганск – и они будут звучать. Джанкой, Евпатория, Ялта – и они тоже. Обязательно. О чужом мы не говорим. Звучат только наши слова, украинские слова", – сказал президент.
Он напомнил. что эти слова звучат уже 207 дней, в течение которых Украина борется против российской полномасштабной агрессии.
"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед у нас есть определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду. К следующему ряду очень важных для нас всех слов, которые обязательно должны звучать. Потому что Украина должна быть свободной – вся. И в завершение, как всегда, слова, которые звучат и будут звучать всегда. Звучат у нас, будут звучать у наших детей, будут звучать у внуков. Будут звучать в свободной Украине. Вечная слава всем нашим героям!" – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно.