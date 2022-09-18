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"Мы идем к тебе". Сухопутные войска ВСУ поздравили Мариуполь с Днем города

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Мариуполь находится под временной российской оккупацией
Мариуполь находится под временной российской оккупацией
Фото: EPA

Сухопутные войска Вооруженных сил Украины поздравили временно оккупированный Мариуполь Донецкой области с Днем города. Обращение опубликовано на странице Сухопутных войск в Facebook.

"Сегодня День города отмечает несокрушимый украинский Мариуполь. В начале полномасштабного российского вторжения он дал достойный отпор оккупанту, выиграв время и оттянув на себя существенную часть войск противника. Сейчас подпольщики и партизаны уничтожают московского врага, не давая ему шанса чувствовать себя в безопасности. Освободили Слобожанщину, освободим и Донецкую область! С Днем города, жемчужина украинского Приазовья. Мы идем к тебе. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkrainianLandForces/videos/833280284508234/

Контекст:

Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.

3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.

По данным Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.

Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Мариуполь, ВСУ, война России против Украины, Сухопутные войска Украины, деоккупация
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