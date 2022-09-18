"Мы идем к тебе". Сухопутные войска ВСУ поздравили Мариуполь с Днем города

"Сегодня День города отмечает несокрушимый украинский Мариуполь. В начале полномасштабного российского вторжения он дал достойный отпор оккупанту, выиграв время и оттянув на себя существенную часть войск противника. Сейчас подпольщики и партизаны уничтожают московского врага, не давая ему шанса чувствовать себя в безопасности. Освободили Слобожанщину, освободим и Донецкую область! С Днем города, жемчужина украинского Приазовья. Мы идем к тебе. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
По данным Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".