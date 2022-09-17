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17 сентября, 2022
 
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"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках

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Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" занимается организацией процесса их освобождения
Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" занимается организацией процесса их освобождения
Фото: vazhlyva.project / Instagram

Жена командира полка "Азов", Героя Украины, подполковника Национальной гвардии Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 16 сентября в Instagram опубликовала иллюстрацию, которую посвятила своему мужу, который вместе с другими защитниками завода "Азовсталь" находится в плену у российских оккупантов.

"Проиллюстрировала мой долгий путь поиска и спасения самого дорогого  Дениса",  написала она.

На рисунке изображена светловолосая девушка, пробирающаяся по темному лесу со свечой в руках. Ее окружают дикие животные, которые прячутся за деревьями.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.

Теги: Мариуполь, Оленовка, война России против Украины, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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