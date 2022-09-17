"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках

"Проиллюстрировала мой долгий путь поиска и спасения самого дорогого – Дениса", – написала она.

На рисунке изображена светловолосая девушка, пробирающаяся по темному лесу со свечой в руках. Ее окружают дикие животные, которые прячутся за деревьями.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Катерина и Денис Прокопенко познакомились в сети в 2015 году. Предложение возлюбленной Денис Прокопенко сделал во время отдыха в Норвегии. Детей у пары нет.

С 2014 года Прокопенко принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины в составе полка "Азов". В сентябре 2017 года был назначен командиром.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Прокопенко защищал Мариуполь от российских оккупантов. В мае он попал в плен.

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса их освобождения.