"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров

Осадчая опубликовала свой пост после того, как один из тренеров проекта, фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявил, что не будет принимать участие в съемках новых выпусков шоу.

"Тренеры взяли к себе в команды участников, начали с ними работать и сейчас продолжат работу. Десятки талантов получат то, чего заслуживают. Тренеры ответственны за тех, кого к себе взяли в команды, и "Голос" – это в первую очередь об участниках, а не о собственных амбициях тренеров. Мы же своих не бросаем?" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)