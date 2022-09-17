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17 сентября, 2022
 
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"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров

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Осадчая будет вести новые выпуски шоу "Голос країни" вместе с Горбуновым
Осадчая будет вести новые выпуски шоу "Голос країни" вместе с Горбуновым
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская ведущая Катя Осадчая 15 сентября в Instagram прокомментировала возобновление показов новых выпусков 12-го сезона шоу "Голос країни", которое с начала октября будет выходить на канале ТЕТ.

Осадчая опубликовала свой пост после того, как один из тренеров проекта, фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявил, что не будет принимать участие в съемках новых выпусков шоу

"Тренеры взяли к себе в команды участников, начали с ними работать и сейчас продолжат работу. Десятки талантов получат то, чего заслуживают. Тренеры ответственны за тех, кого к себе взяли в команды, и "Голос"  это в первую очередь об участниках, а не о собственных амбициях тренеров. Мы же своих не бросаем?" – написала она.

Контекст:

Премьера нового сезона проекта "Голос країни" состоялась 23 января. Тренером нового сезона, кроме Вакарчука, стали украинские артисты Оля Полякова, Надя Дорофеева и Потап. Шоу вместе с Осадчей будет вести ее муж Юрий Горбунов.

Проект прекратил выходить в эфир после полномасштабного вторжения России в Украину.

12 сентября стало известно, что новые эпизоды этого проекта со 2 октября будут выходить в эфире канала ТЕТ. Во время премьерного эфира будет объявлен благотворительный сбор в поддержку украинской армии.

Теги: Святослав Вакарчук, Голос країни, Катя Осадчая
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