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ВОЙНА В УКРАИНЕ

17 сентября россияне убили пятерых мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

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За сутки ранения получили шесть жителей Краматорска
За сутки ранения получили шесть жителей Краматорска
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В результате обстрелов российскими оккупантами населенных пунктов Донецкой области 17 сентября погибли пятеро мирных жителей, сообщил 18 сентября в Fаcebook глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 17 сентября россияне убили пятерых мирных жителей Донецкой области: двух в Бахмуте, двух в Угледаре и одного в Георгиевке. Еще 18 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.

По данным главы обладминистрации, больше всего ранений было зафиксировано в Константиновке (семь) и Краматорске (шесть).

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину жертвами оккупантов стали 858 жителей региона, ранения получили 2153 человека.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Населенные пункты Донецкой области оккупанты обстреливают ежедневно.

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщали в областной военной администрации 26 августа.

В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Мариуполь, Краматорск, Константиновка, Волноваха, вторжение, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, Георгиевка, ранение, Павел Кириленко, россияне
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