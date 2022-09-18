17 сентября россияне убили пятерых мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 17 сентября россияне убили пятерых мирных жителей Донецкой области: двух в Бахмуте, двух в Угледаре и одного в Георгиевке. Еще 18 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.
По данным главы обладминистрации, больше всего ранений было зафиксировано в Константиновке (семь) и Краматорске (шесть).
С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину жертвами оккупантов стали 858 жителей региона, ранения получили 2153 человека.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Населенные пункты Донецкой области оккупанты обстреливают ежедневно.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщали в областной военной администрации 26 августа.
В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.