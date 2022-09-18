17 сентября россияне убили пятерых мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 17 сентября россияне убили пятерых мирных жителей Донецкой области: двух в Бахмуте, двух в Угледаре и одного в Георгиевке. Еще 18 человек получили ранения. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", – написал он.

По данным главы обладминистрации, больше всего ранений было зафиксировано в Константиновке (семь) и Краматорске (шесть).

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину жертвами оккупантов стали 858 жителей региона, ранения получили 2153 человека.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Населенные пункты Донецкой области оккупанты обстреливают ежедневно.