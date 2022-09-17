Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, пять человек получили ранения, повреждено более 30 домов – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
"Пять раненых, 31 поврежденный дом – последствия ракетных обстрелов по Краматорску. Россияне снова ударили по частному сектору – использовали комплекс С-300. Среди раненых один ребенок", – написал руководитель ОВА.
Среди пострадавших – 16-летняя девушка, отметили в полиции Донецкой области в Facebook.
"Ранения получили гражданские жители в возрасте от 16 до 72 лет", – подчеркнули правоохранители.
Краматорск почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны оккупантов – оставаться в городе опасно, предупредил Кириленко.
Он призвал жителей Краматорска вовремя эвакуироваться.
17 сентября оккупанты в Донецкой области обстреляли также Константиновку и Славянск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.
Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек.