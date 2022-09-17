Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, пять человек получили ранения, повреждено более 30 домов – Донецкая ОВА

Краматорск почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны оккупантов, отметили в Донецкой ОВА Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Пять раненых, 31 поврежденный дом – последствия ракетных обстрелов по Краматорску. Россияне снова ударили по частному сектору – использовали комплекс С-300. Среди раненых один ребенок", – написал руководитель ОВА.

Среди пострадавших – 16-летняя девушка, отметили в полиции Донецкой области в Facebook.

"Ранения получили гражданские жители в возрасте от 16 до 72 лет", – подчеркнули правоохранители.

Краматорск почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны оккупантов – оставаться в городе опасно, предупредил Кириленко.

Он призвал жителей Краматорска вовремя эвакуироваться.

17 сентября оккупанты в Донецкой области обстреляли также Константиновку и Славянск.

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