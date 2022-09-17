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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, пять человек получили ранения, повреждено более 30 домов – Донецкая ОВА

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Краматорск почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны оккупантов, отметили в Донецкой ОВА
Краматорск почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны оккупантов, отметили в Донецкой ОВА
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Российские военные днем 17 сентября ракетами обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Пять раненых, 31 поврежденный дом – последствия ракетных обстрелов по Краматорску. Россияне снова ударили по частному сектору – использовали комплекс С-300. Среди раненых один ребенок", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid0uwEt1FuTV8xK1QyBmYtQyEeLLXJhwLRvvv57DpMk6CfzZKEMoCqBxWmhF951WxvEl

Среди пострадавших – 16-летняя девушка, отметили в полиции Донецкой области в Facebook.

"Ранения получили гражданские жители в возрасте от 16 до 72 лет", – подчеркнули правоохранители.

https://www.facebook.com/don.gunp/posts/pfbid0N1oRKRtCqbzNdCTHgZCjBeu1utbSLU7P7ryDVyPUnQxn1np7XiqPhEpzg2MnyXjtl

Краматорск почти ежедневно подвергается обстрелам со стороны оккупантов – оставаться в городе опасно, предупредил Кириленко.

Он призвал жителей Краматорска вовремя эвакуироваться.

17 сентября оккупанты в Донецкой области обстреляли также Константиновку и Славянск.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, полиция, Краматорск, Донецкая ОГА, эвакуация, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, ранение, Павел Кириленко, девушка, российские военные, дом, российские оккупанты
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