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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли Славянскую ТЭС, начался пожар

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Оккупанты продолжают прицельно бить по гражданской инфраструктуре
Оккупанты продолжают прицельно бить по гражданской инфраструктуре
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Российские оккупанты утром 17 сентября обстреляли Славянскую ТЭС и повредили оборудование на станции. Об этом сообщил в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Славянскую ТЭС обстреляли российские оккупанты сегодня утром. Повреждено оборудование на территории станции. Пожар, который произошел от обстрела, сейчас тушат спасатели", – написал он.

Также из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.

"Оккупанты намеренно целят в инфраструктурные объекты области, пытаясь нанести как можно больший вред, прежде всего мирному населению", – добавил глава ОВА.

В управлении ГСЧС Донецкой области уточнили, что в результате артобстрела загорелся трансформатор на станции.

Когда туда прибыли спасатели, оккупанты снова начали обстреливать ТЭС и пожарным пришлось спрятаться в укрытие. Позднее спасателям все же удалось потушить пожар. Погибших и пострадавших нет.

https://www.facebook.com/DSNSDon/posts/pfbid02Z6W3eubiruJu8tPs2wzxjRZ59WFyfLAogtn3q8Skx8MuZJ1MLwMCGcCmu6Q1LehAl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. 

В сентябре российские оккупанты нанесли ряд масштабных повреждений украинской инфраструктуре. Так, вечером 11 начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.

14-го15-го16 сентября россияне нанесли ряд ракетных ударов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге. В городе начались подтопления, в нескольких районах была объявлена эвакуация.

Теги: пожар, ГСЧС, Славянск, Николаевка, ТЭС, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, электростанция, Павел Кириленко
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