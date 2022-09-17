Оккупанты утром обстреляли Славянскую ТЭС, начался пожар

"Славянскую ТЭС обстреляли российские оккупанты сегодня утром. Повреждено оборудование на территории станции. Пожар, который произошел от обстрела, сейчас тушат спасатели", – написал он.

Когда туда прибыли спасатели, оккупанты снова начали обстреливать ТЭС и пожарным пришлось спрятаться в укрытие. Позднее спасателям все же удалось потушить пожар. Погибших и пострадавших нет.

В управлении ГСЧС Донецкой области уточнили , что в результате артобстрела загорелся трансформатор на станции.

"Оккупанты намеренно целят в инфраструктурные объекты области, пытаясь нанести как можно больший вред, прежде всего мирному населению", – добавил глава ОВА.

Также из-за обстрела в городе Николаевка начались перебои с водоснабжением.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру.

В сентябре российские оккупанты нанесли ряд масштабных повреждений украинской инфраструктуре. Так, вечером 11 начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.

14-го, 15-го, 16 сентября россияне нанесли ряд ракетных ударов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге. В городе начались подтопления, в нескольких районах была объявлена эвакуация.