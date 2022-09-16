ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Cистемные удары РФ по гражданским объектам – базовый элемент этой войны – Подоляк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подоляк: Наши цели на сегодня тотальное изгнание российской армии, освобождение всех своих территорий, масштабные репарации и юридические преследования преступников
Подоляк: Наши цели на сегодня – тотальное изгнание российской армии, освобождение всех своих территорий, масштабные репарации и юридические преследования преступников
Фото: president.gov.ua

Украинская разведка предупреждала, что по мере приближения к холодам и по мере нарастания тактических поражений на фронте Россия попытается создать "энергетический апокалипсис" в Украине, преследуя этим ряд целей. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 16 сентября.

"Базовый элемент этой войны – системные удары по гражданским объектам. Чтобы вызвать существенные панические настроения и создать тяжелейшие условия жизни. Тем не менее умышленные удары РФ по объектам критической инфраструктуры не стали чем-то неожиданным. О том, что по мере приближения к холодам и по мере нарастания тактических поражений на линии фронта Россия пойдет по сценарию "создания энергетического апокалипсиса", наши разведорганы предупреждали изначально", – сказал он.

По словам Подоляка, атакуя ТЭЦ и дамбы, терроризируя мирное население, Россия преследует несколько базовых целей: принуждение Украины к переговорам и территориальным уступкам, а также отвлечение собственного общества от обсуждения поражений российской армии на фронте и критики российских властей. 

"Однако очевидно, что Украина категорически не приемлет ультиматумов. Тем более – от страны с крайне низкой цивилизационной культурой и перспективой. Наши цели на сегодня зафиксированы общественным консенсусом: тотальное изгнание российской армии, освобождение всех своих территорий, масштабные репарации и не менее масштабные юридические преследования в разных юрисдикциях российских военных преступников", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру. 

В сентябре российские оккупанты нанесли ряд масштабных повреждений украинской инфраструктуре. Так, вечером 11 начались перебои со светом и водоснабжением в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, 9 из них ВСУ сбили.

14-го, 15-го, 16 сентября россияне нанесли ряд ракетных ударов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге. В городе начались подтопления, в нескольких районах была объявлена эвакуация.

Теги: терроризм, война России против Украины, инфраструктура, Михаил Подоляк, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото
Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото
Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой
Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Великий показал пародию на президента РФ, катающегося на колесе обозрения
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Великий показал пародию на президента РФ, катающегося на колесе обозрения
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку
"Вільні. Нескорені". Тина Кароль опубликовала в сети новую песню за день до премьеры клипа. Аудио
"Вільні. Нескорені". Тина Кароль опубликовала в сети новую песню за день до премьеры клипа. Аудио
Фон дер Ляйен вслед за Джонсоном стала владельцем карты лояльности от "Укрзалізниці". Фото
Фон дер Ляйен вслед за Джонсоном стала владельцем карты лояльности от "Укрзалізниці". Фото
Осужденный на 30 лет за торговлю людьми рэпер R. Kelly признан виновным в хранении детской порнографии и насилии над несовершеннолетними
Осужденный на 30 лет за торговлю людьми рэпер R. Kelly признан виновным в хранении детской порнографии и насилии над несовершеннолетними
  Королевский стражник упал у гроба Елизаветы II после шести часов службы. Видео
  Королевский стражник упал у гроба Елизаветы II после шести часов службы. Видео
  Принц Гарри не сдержал слез во время прощания с Елизаветой II. Видео
  Принц Гарри не сдержал слез во время прощания с Елизаветой II. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (137101)
2
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (92991)
3
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (92494)
4
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (54470)
5
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (45104)
6
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице (30136)
7
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами (20557)
8
"После видео из Балаклеи все украинцы должны приготовить оладьи". Клопотенко поделился новым рецептом (18089)
 
 
 
 