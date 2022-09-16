Cистемные удары РФ по гражданским объектам – базовый элемент этой войны – Подоляк

"Базовый элемент этой войны – системные удары по гражданским объектам. Чтобы вызвать существенные панические настроения и создать тяжелейшие условия жизни. Тем не менее умышленные удары РФ по объектам критической инфраструктуры не стали чем-то неожиданным. О том, что по мере приближения к холодам и по мере нарастания тактических поражений на линии фронта Россия пойдет по сценарию "создания энергетического апокалипсиса", наши разведорганы предупреждали изначально", – сказал он.
По словам Подоляка, атакуя ТЭЦ и дамбы, терроризируя мирное население, Россия преследует несколько базовых целей: принуждение Украины к переговорам и территориальным уступкам, а также отвлечение собственного общества от обсуждения поражений российской армии на фронте и критики российских властей.
"Однако очевидно, что Украина категорически не приемлет ультиматумов. Тем более – от страны с крайне низкой цивилизационной культурой и перспективой. Наши цели на сегодня зафиксированы общественным консенсусом: тотальное изгнание российской армии, освобождение всех своих территорий, масштабные репарации и не менее масштабные юридические преследования в разных юрисдикциях российских военных преступников", – подчеркнул Подоляк.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру.
В сентябре российские оккупанты нанесли ряд масштабных повреждений украинской инфраструктуре. Так, вечером 11 начались перебои со светом и водоснабжением в Харьковской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, 9 из них ВСУ сбили.
14-го, 15-го, 16 сентября россияне нанесли ряд ракетных ударов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге. В городе начались подтопления, в нескольких районах была объявлена эвакуация.