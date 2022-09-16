Cистемные удары РФ по гражданским объектам – базовый элемент этой войны – Подоляк

"Базовый элемент этой войны – системные удары по гражданским объектам. Чтобы вызвать существенные панические настроения и создать тяжелейшие условия жизни. Тем не менее умышленные удары РФ по объектам критической инфраструктуры не стали чем-то неожиданным. О том, что по мере приближения к холодам и по мере нарастания тактических поражений на линии фронта Россия пойдет по сценарию "создания энергетического апокалипсиса", наши разведорганы предупреждали изначально", – сказал он.

По словам Подоляка, атакуя ТЭЦ и дамбы, терроризируя мирное население, Россия преследует несколько базовых целей: принуждение Украины к переговорам и территориальным уступкам, а также отвлечение собственного общества от обсуждения поражений российской армии на фронте и критики российских властей.

"Однако очевидно, что Украина категорически не приемлет ультиматумов. Тем более – от страны с крайне низкой цивилизационной культурой и перспективой. Наши цели на сегодня зафиксированы общественным консенсусом: тотальное изгнание российской армии, освобождение всех своих территорий, масштабные репарации и не менее масштабные юридические преследования в разных юрисдикциях российских военных преступников", – подчеркнул Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)