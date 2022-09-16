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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Демонстративные удары РФ по инфраструктуре резко ускорят процесс передачи Украине систем ПВО и ПРО – Подоляк

Подоляк: Еще немного эффективного контрнаступления, и ситуация окончательно изменится
Подоляк: Еще немного эффективного контрнаступления, и ситуация окончательно изменится
Фото: president.gov.ua

Партнеры Украины все еще опасаются прямого столкновения с РФ, но Украина сама готова поставить точку в существовании мифа о российской "армии №2", считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 16 сентября.

"К сожалению, прямо и категорично "закрыть небо и ввести бесполетную зону над Украиной" – такой готовности по-прежнему нет. К огромному сожалению... Наши партнеры в какой-то степени все еще опасаются прямого столкновения с РФ. Хотя очевидно, что у России, во-первых, гораздо более низкий уровень военных возможностей и, во-вторых, Украина и сама готова окончательно поставить точку в существовании замечательного мифа о "российской армии №2", – сказал Подоляк.

Он уверен, что "еще немного эффективного контрнаступления и ситуация окончательно изменится".

Подоляк подчеркнул, что в то же время партнеры могут помочь системами противовоздушной и противоракетной обороны и поставки NASAMS и IRIS-T уже согласованы.

"Но нужно больше, быстрее и уже вчера. Полагаю, что демонстративные удары РФ по ТЭЦ и гидротехнике резко ускорят процесс передачи этих систем нам", – сказал он.

По словам Подоляка, Украина получает технику, возможности, данные – все необходимое для эффективного уничтожения российской армии, – хотя и медленнее, чем хотелось бы.

"И задача по разблокированию всех наших территорий, включая Крым, точно будет выполнена силами украинской армии... Мы ведь на самом деле и не просим никого воевать за нас и нашу свободу. Все, что нам нужно сегодня, – правильные объемы конкретного оружия и боеприпасов в максимально своевременных поставках", – заявил советник главы Офиса президента.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просила НАТО закрыть небо над страной, установив бесполетную зону: запрет на нахождение авиации над территорией.

Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что НАТО не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной, так как не хочет распространять войну за пределы страны.

Рассматривался вопрос о передаче Украине от западных партнеров истребителей МиГ-29 советского производства, которыми умеют управлять украинские пилоты. Но 10 марта в Пентагоне заявили, что США "на данный момент" не поддерживают предложение передать Украине польские МиГ-29 и не намерены принимать участие в такой операции.

В конце апреля советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что переговоры с НАТО о закрытии неба над Украиной – уже "закрытый вопрос", речь идет только о получении ПВО.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. "Есть две вещи, за которые я еще борюсь, – это современные танки и самолеты", – говорил в июле министр обороны Алексей Резников. В начале сентября он повторил, что политическое решение по этому вопросу все еще не принято.

На сегодня для Украины приоритетом является получение систем ПВО и ПРО, заявил 15 сентября президент Владимир Зеленский. Он отметил, что в мире не так много стран, которые могли бы помочь с этим. "Есть результаты позитивные о поставках NASAMS и IRIS-T. Мы ожидаем несколько систем, пока мы не получили ни одной", – сказал президент.

Теги: ПВО, военная помощь, ПРО, война России против Украины, инфраструктура, Михаил Подоляк, контрнаступление, NASAMS
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