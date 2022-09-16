Демонстративные удары РФ по инфраструктуре резко ускорят процесс передачи Украине систем ПВО и ПРО – Подоляк

"К сожалению, прямо и категорично "закрыть небо и ввести бесполетную зону над Украиной" – такой готовности по-прежнему нет. К огромному сожалению... Наши партнеры в какой-то степени все еще опасаются прямого столкновения с РФ. Хотя очевидно, что у России, во-первых, гораздо более низкий уровень военных возможностей и, во-вторых, Украина и сама готова окончательно поставить точку в существовании замечательного мифа о "российской армии №2", – сказал Подоляк.

Он уверен, что "еще немного эффективного контрнаступления и ситуация окончательно изменится".

Подоляк подчеркнул, что в то же время партнеры могут помочь системами противовоздушной и противоракетной обороны и поставки NASAMS и IRIS-T уже согласованы.

"Но нужно больше, быстрее и уже вчера. Полагаю, что демонстративные удары РФ по ТЭЦ и гидротехнике резко ускорят процесс передачи этих систем нам", – сказал он.

По словам Подоляка, Украина получает технику, возможности, данные – все необходимое для эффективного уничтожения российской армии, – хотя и медленнее, чем хотелось бы.

"И задача по разблокированию всех наших территорий, включая Крым, точно будет выполнена силами украинской армии... Мы ведь на самом деле и не просим никого воевать за нас и нашу свободу. Все, что нам нужно сегодня, – правильные объемы конкретного оружия и боеприпасов в максимально своевременных поставках", – заявил советник главы Офиса президента.