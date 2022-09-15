ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Системы ПВО для Украины – в приоритете

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Зеленский: Не получил пока положительной реакции от Израиля
Зеленский: Не получил пока положительной реакции от Израиля
Фото: EPA

Для Украины на сегодня приоритетом является получение систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября в Киеве на совместном брифинге с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Не знаю, как это решить быстро, но то, что это приоритет, – стопроцентно. Мы начали эти разговоры, есть результаты позитивные о поставках NASAMS и IRIS-T. Мы ожидаем несколько систем, пока мы не получили ни одной. Мы ожидаем, благодарны за поддержку этого процесса... Но это частично закрывает вопрос дефицита ПВО. Кроме этого, мы настроены работать еще по этому поводу с Францией, Италией, Германией. Я серьезно настроен. Не получил пока положительной реакции от Израиля", – сказал он.

Президент отметил, что государств, которые могут помочь Украине "закрыть небо с точки зрения ПВО", не так много.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

21 июня Германия подтвердила, что передаст Украине комплекс ПВО IRIS-T. Список запланированных поставок оружия включал и другие виды тяжелого вооружения, в частности семь самоходных гаубиц PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) калибра 155 мм, 30 самоходных зенитных установок Gepard и 54 бронетранспортера М113.

21 июля глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что немецкие комплексы ПВО IRIS-T SLM находятся на стадии производства и, вероятно, должны быть готовы к концу лета.

В конце июня советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Штаты планируют купить Украине передовые системы ПВО средней и большой дальности.

1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона.

30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины. Ожидается, что они будут доставлены в течение ближайших месяцев.

24 августа, в День Независимости Украины, президент США Джо Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе".

26 августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку зенитно-ракетных комплексов National Advanced Surface-to-Air Missile Systems (NASAMS) для Украины на сумму $182,3 млн. Ориентировочная дата завершения работ – 23 августа 2024 года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ПВО, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, война России против Украины
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