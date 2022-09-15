Зеленский: Системы ПВО для Украины – в приоритете

"Не знаю, как это решить быстро, но то, что это приоритет, – стопроцентно. Мы начали эти разговоры, есть результаты позитивные о поставках NASAMS и IRIS-T. Мы ожидаем несколько систем, пока мы не получили ни одной. Мы ожидаем, благодарны за поддержку этого процесса... Но это частично закрывает вопрос дефицита ПВО. Кроме этого, мы настроены работать еще по этому поводу с Францией, Италией, Германией. Я серьезно настроен. Не получил пока положительной реакции от Израиля", – сказал он.

Президент отметил, что государств, которые могут помочь Украине "закрыть небо с точки зрения ПВО", не так много.

Война России против Украины. Главное (обновляется)