На деоккупированные территории Донецкой области запретили въезд без разрешения – обладминистрация

"Отныне в Донецкой области запрещен несанкционированный въезд на территорию деоккупированных территориальных общин области. Будет действовать запрет до завершения проведения в этих населенных пунктах стабилизационных мероприятий", – говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что решение принято главой ОВА Павлом Кириленко "во исполнение распоряжения" командующего оперативно-стратегической группировкой ВСУ "Хортица".

"С 16 сентября 2022 года вводятся меры особого режима въезда и выезда, движения транспортных средств на деоккупированные территории путем запрета несанкционированного (без соответствующего разрешения) въезда граждан, иностранцев и лиц без гражданства, перемещения транспортных средств на территорию деоккупированных территориальных общин Донецкой области до завершения стабилизационных мероприятий", – объяснили в ведомстве.

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