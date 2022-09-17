На деоккупированные территории Донецкой области запретили въезд без разрешения – обладминистрация

"Отныне в Донецкой области запрещен несанкционированный въезд на территорию деоккупированных территориальных общин области. Будет действовать запрет до завершения проведения в этих населенных пунктах стабилизационных мероприятий", – говорится в сообщении.
В обладминистрации отметили, что решение принято главой ОВА Павлом Кириленко "во исполнение распоряжения" командующего оперативно-стратегической группировкой ВСУ "Хортица".
"С 16 сентября 2022 года вводятся меры особого режима въезда и выезда, движения транспортных средств на деоккупированные территории путем запрета несанкционированного (без соответствующего разрешения) въезда граждан, иностранцев и лиц без гражданства, перемещения транспортных средств на территорию деоккупированных территориальных общин Донецкой области до завершения стабилизационных мероприятий", – объяснили в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщали в областной военной администрации 26 августа.
В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.