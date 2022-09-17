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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На деоккупированные территории Донецкой области запретили въезд без разрешения – обладминистрация

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Решение утвердил Кириленко
Решение утвердил Кириленко
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegrаm

С 16 сентября въезд на освобожденную от российских оккупантов территорию Донецкой области позволен лишь для тех, у кого есть на это разрешение, проинформировала в Fаcebook областная военная администрация.

"Отныне в Донецкой области запрещен несанкционированный въезд на территорию деоккупированных территориальных общин области. Будет действовать запрет до завершения проведения в этих населенных пунктах стабилизационных мероприятий", – говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что решение принято главой ОВА Павлом Кириленко "во исполнение распоряжения" командующего оперативно-стратегической группировкой ВСУ "Хортица".

"С 16 сентября 2022 года вводятся меры особого режима въезда и выезда, движения транспортных средств на деоккупированные территории путем запрета несанкционированного (без соответствующего разрешения) въезда граждан, иностранцев и лиц без гражданства, перемещения транспортных средств на территорию деоккупированных территориальных общин Донецкой области до завершения стабилизационных мероприятий", – объяснили в ведомстве.

https://www.facebook.com/DonetskaODA/posts/pfbid037wfx7gbC7FsbMPNvBuo8RdG9o7VhvgcLqajtP6EiDHkEjRhxQPCeZ1Qzj23C9CAWl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, сообщали в областной военной администрации 26 августа.

В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Донецкая область, война, Донбасс, Вооруженные силы Украины, запрет, вторжение, ВСУ, война России против Украины, Павел Кириленко, деоккупация, вторжение России в Украину
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