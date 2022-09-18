Зеленский назвал условие, от которого зависит продолжительность войны с РФ

Об этом он заявил в интервью Reuters, отвечая на вопрос, чем закончится война и как долго она будет длиться. Видео разговора Зеленского с журналистами агентства опубликовали на YouTube-канале Офиса президента.
"Я считаю, что на сегодня могу стопроцентно акцептировать тот факт, что эта война зависит от сроков, которые связаны только с поставками оружия. И только с этим. На сегодняшний момент я так считаю. Ускорить помощь Украине – значит ускорить нашу победу. А в другом результате этой войны я не сомневаюсь", – заявил Зеленский.
В этом же интервью он сказал, что конечная цель Украины – восстановление контроля над всей государственной границей.
Президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев. На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. По его мнению, Украина перехватила инициативу в войне и не должна ее терять.