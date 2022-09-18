Зеленский назвал условие, от которого зависит продолжительность войны с РФ

Зеленский: Ускорить помощь Украине – значит ускорить нашу победу. А в другом результате этой войны я не сомневаюсь Фото: president.gov.ua

Об этом он заявил в интервью Reuters, отвечая на вопрос, чем закончится война и как долго она будет длиться. Видео разговора Зеленского с журналистами агентства опубликовали на YouTube-канале Офиса президента.

"Я считаю, что на сегодня могу стопроцентно акцептировать тот факт, что эта война зависит от сроков, которые связаны только с поставками оружия. И только с этим. На сегодняшний момент я так считаю. Ускорить помощь Украине – значит ускорить нашу победу. А в другом результате этой войны я не сомневаюсь", – заявил Зеленский.

В этом же интервью он сказал, что конечная цель Украины – восстановление контроля над всей государственной границей.