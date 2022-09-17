У россиян больше наших пленных, но ВСУ пополнили обменный фонд сотнями оккупантов в ходе контрнаступления – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Reuters, видеозапись беседы опубликовали в Telegram-канале президента 17 сентября.
"Скажу откровенно: у россиян больше наших пленных, чем у нас российских военных или наемников, которые работают за Российскую Федерацию, террористов и так далее. Поэтому наша задача поставлена – пополнять этот [обменный] фонд. Я публично говорю о том, что обращаюсь к военным РФ. Это правильно, я считаю, если они пойдут в плен. Мы относимся к ним в соответствии с Женевскими конвенциями, относимся как к военнопленным. Наша задача, чтобы их было больше, наша задача – вернуть своих. Эта операция дала возможность этот фонд серьезно пополнить, – сказал Зеленский. – Это сотни [военнопленных россиян]".
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.
За время полномасштабного вторжения РФ в Украину между сторонами состоялся ряд обменов военнопленными. Коммуникация по этим вопросам идет тяжело, но обмены происходят, рассказывал в интервью "Голосу Америки", которое вышло 3 сентября, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.