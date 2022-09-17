У россиян больше наших пленных, но ВСУ пополнили обменный фонд сотнями оккупантов в ходе контрнаступления – Зеленский

Зеленский: Скажу откровенно: у россиян больше наших пленных, чем у нас российских военных или наемников Фото: president.gov.ua

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Reuters, видеозапись беседы опубликовали в Telegram-канале президента 17 сентября.

"Скажу откровенно: у россиян больше наших пленных, чем у нас российских военных или наемников, которые работают за Российскую Федерацию, террористов и так далее. Поэтому наша задача поставлена – пополнять этот [обменный] фонд. Я публично говорю о том, что обращаюсь к военным РФ. Это правильно, я считаю, если они пойдут в плен. Мы относимся к ним в соответствии с Женевскими конвенциями, относимся как к военнопленным. Наша задача, чтобы их было больше, наша задача – вернуть своих. Эта операция дала возможность этот фонд серьезно пополнить, – сказал Зеленский. – Это сотни [военнопленных россиян]".