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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Коммуникация с РФ тяжелая, но обмены пленными происходят – Лубинец

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Лубинец: Да, не такое количество обменов, как мы бы хотели. Но они идут
Лубинец: Да, не такое количество обменов, как мы бы хотели. Но они идут
Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

Количество обменов пленными с Россией не такое, как хотела бы украинская сторона, но все же они происходят. Об этом в интервью "Голосу Америки", которое вышло 3 сентября, заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Я не могу рассказывать деталей, только могу сказать, что коммуникация идет тяжело, однако обмены происходят. Да, не такое количество, как мы бы хотели. Но они идут. Однако могу отметить, что Россия не выполняет никаких норм", – сказал он в ответ на вопрос об обменах и количестве украинских военнослужащих, которые находятся в плену у россиян. 

Лубинец отметил, что Украина фиксирует нарушение оккупантами прав своих граждан, а также нарушение условий деятельности международных организаций, например, Международного комитета Красного Креста.

Контекст:

22 июня на тот момент действующий вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией. 

Обмены проходили и после этого, в частности 29 июня состоялся самый масштабный из обменов за период с 24 февраля, в ходе которого Украине удалось освободить 144 военнослужащих, 95 из которых – защитники "Азовстали". О еще одном обмене, в ходе которого в Украину вернулись 14 человек, стало известно 2 сентября

Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воиновВерещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.

По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщило "Настоящее время".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: права человека, военные, Красный Крест, пленные, обмен пленными, Дмитрий Лубинец
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