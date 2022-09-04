Коммуникация с РФ тяжелая, но обмены пленными происходят – Лубинец

"Я не могу рассказывать деталей, только могу сказать, что коммуникация идет тяжело, однако обмены происходят. Да, не такое количество, как мы бы хотели. Но они идут. Однако могу отметить, что Россия не выполняет никаких норм", – сказал он в ответ на вопрос об обменах и количестве украинских военнослужащих, которые находятся в плену у россиян.
Лубинец отметил, что Украина фиксирует нарушение оккупантами прав своих граждан, а также нарушение условий деятельности международных организаций, например, Международного комитета Красного Креста.
22 июня на тот момент действующий вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией.
Обмены проходили и после этого, в частности 29 июня состоялся самый масштабный из обменов за период с 24 февраля, в ходе которого Украине удалось освободить 144 военнослужащих, 95 из которых – защитники "Азовстали". О еще одном обмене, в ходе которого в Украину вернулись 14 человек, стало известно 2 сентября.
Общее число украинских военных, которые находятся в плену у россиян, украинские власти не называли, но президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на подконтрольную оккупантам территорию только с "Азовстали" вывели 2,5 тыс. украинских воинов, Верещук 20 июня рассказывала, что Россия удерживает в плену более 1,5 тыс. гражданских украинцев, но официально через Красный Крест оккупанты подтвердили наличие всего 120 пленных гражданских.
По информации "Медийной инициативы за права человека" на 11 июля, в плену у россиян могут быть около 7 тыс. украинских военнослужащих и гражданских, сообщило "Настоящее время".