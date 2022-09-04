Коммуникация с РФ тяжелая, но обмены пленными происходят – Лубинец

Лубинец: Да, не такое количество обменов, как мы бы хотели. Но они идут Фото: Дмитро Лубінець / Facebook

"Я не могу рассказывать деталей, только могу сказать, что коммуникация идет тяжело, однако обмены происходят. Да, не такое количество, как мы бы хотели. Но они идут. Однако могу отметить, что Россия не выполняет никаких норм", – сказал он в ответ на вопрос об обменах и количестве украинских военнослужащих, которые находятся в плену у россиян.

Лубинец отметил, что Украина фиксирует нарушение оккупантами прав своих граждан, а также нарушение условий деятельности международных организаций, например, Международного комитета Красного Креста.