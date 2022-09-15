Бутусов показал видео с пленными оккупантами, которые сказали, что они из Узбекистана. В посольстве отреагировали

Один из пленных сказал, что он из Самарканда Скриншот: Бутусов Плюс / YouTube

"В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором запечатлено задержание Вооруженными силами Украины, как утверждается, двоих узбекистанцев, воевавших на территории этой страны. В целях получения по этому случаю подробной и достоверной информации посольство Республики Узбекистан в Украине направило официальную ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины", – говорится в сообщении.

Узбекистанские дипломаты призвали "не распространять непроверенную информацию по данному видео и дождаться окончательного выяснения всех обстоятельств".

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Видимо, речь идет о видео, которое было опубликовано 10 сентября в YouTube главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.

В ролике показаны двое пленных азиатской внешности, которые говорят, что они из Узбекистана, в частности один из них – из города Самарканд.

ВИДЕО

Видео: Бутусов Плюс / YouTube