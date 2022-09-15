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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Бутусов показал видео с пленными оккупантами, которые сказали, что они из Узбекистана. В посольстве отреагировали

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Один из пленных сказал, что он из Самарканда
Один из пленных сказал, что он из Самарканда
Скриншот: Бутусов Плюс / YouTube

Посольство Узбекистана в Украине заявило 12 сентября, что изучает информацию о взятых в плен украинскими военными двух гражданах Узбекистана, воевавших на стороне российских оккупантов.

"В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором запечатлено задержание Вооруженными силами Украины, как утверждается, двоих узбекистанцев, воевавших на территории этой страны. В целях получения по этому случаю подробной и достоверной информации посольство Республики Узбекистан в Украине направило официальную ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины", – говорится в сообщении.

Узбекистанские дипломаты призвали "не распространять непроверенную информацию по данному видео и дождаться окончательного выяснения всех обстоятельств".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Видимо, речь идет о видео, которое было опубликовано 10 сентября в YouTube главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.

В ролике показаны двое пленных азиатской внешности, которые говорят, что они из Узбекистана, в частности один из них – из города Самарканд.

ВИДЕО
Видео: Бутусов Плюс / YouTube
Контекст:

17 августа Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что из-за нехватки желающих воевать против Украины, российские оккупанты пытаются привлечь в армию РФ граждан из стран Центральной Азии, в частности Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, посольство, война, военные, Узбекистан, Юрий Бутусов, плен, пленные, война России против Украины, задержание, дипломаты, российские оккупанты
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