Бутусов показал видео с пленными оккупантами, которые сказали, что они из Узбекистана. В посольстве отреагировали

"В социальных сетях распространяется видеоролик, на котором запечатлено задержание Вооруженными силами Украины, как утверждается, двоих узбекистанцев, воевавших на территории этой страны. В целях получения по этому случаю подробной и достоверной информации посольство Республики Узбекистан в Украине направило официальную ноту в адрес Министерства иностранных дел Украины", – говорится в сообщении.
Узбекистанские дипломаты призвали "не распространять непроверенную информацию по данному видео и дождаться окончательного выяснения всех обстоятельств".
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Видимо, речь идет о видео, которое было опубликовано 10 сентября в YouTube главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова.
В ролике показаны двое пленных азиатской внешности, которые говорят, что они из Узбекистана, в частности один из них – из города Самарканд.
17 августа Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что из-за нехватки желающих воевать против Украины, российские оккупанты пытаются привлечь в армию РФ граждан из стран Центральной Азии, в частности Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.