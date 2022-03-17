Глава МИД Узбекистана о войне России с Украиной: Мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с этими двумя странами

Абдулазиз Камилов: С одной стороны, Россия – ведущий торговый партнер Узбекистана. С другой стороны, мы сотрудничаем с Украиной по многим направлениям Фото: consilium.europa.eu

" Во-первых, ситуация вокруг Украины вызывает серьезное беспокойство в Узбекистане. Во-вторых, мы сторонники того, чтобы мирным путем найти решение в этой ситуации и урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами. Но для этого в первую очередь необходимо немедленно прекратить военные действия, насилие " , – сказал глава МИД.

Он заявил, что "Узбекистан исторически имеет традиционные всесторонние связи и с Россией, и с Украиной".

"Мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с этими двумя странами, исходя из наших национальных интересов. С одной стороны, Россия – ведущий торговый партнер Узбекистана, у нас с ней стратегическое партнерство и союзнические отношения. С другой стороны, мы сотрудничаем с Украиной по многим направлениям, в том числе в торгово-экономической, культурной, образовательной, сельскохозяйственной сферах", – перечислил Камилов.

По его словам, Узбекистан продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

"Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признали "Луганскую и Донецкую народные республики", – сказал он. – Согласно внешнеполитической концепции, Узбекистан не принимает участия ни в каких военно-политические блоках и наши военнослужащие не привлекаются к военным конфликтам за рубежом. Это предусмотрено законом, одобренным парламентом".

Камилов заявил, что антироссийские санкции Запада негативно отражаются на Узбекистане.

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