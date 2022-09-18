Генштаб ВСУ показал, как эстонцы тренируют украинских военных. Фото

"Эстония помогает с тренировками Вооруженных сил Украины. Благодарны за поддержку", – говорится в сообщении.

фотогалерея ( 1 из 5) Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

О новом пакете военной помощи для Украины, в которую вошли минометы, противотанковые средства и полевой госпиталь, а также обучение бойцов ВСУ, министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил 18 августа, сообщало ERR.

Певкур рассказал, что Эстония поддержит обучение украинских военных, инициированное Великобританией. По его словам, речь идет о подготовке резервистов.

"В полевых учениях бесспорным козырем сил обороны Эстонии является подготовка резервистов к интенсивной и обычной войне против подавляющего противника, то есть той войне, которую сейчас ведет Украина", – сказал министр.