Генштаб ВСУ показал, как эстонцы тренируют украинских военных. Фото

"Эстония помогает с тренировками Вооруженных сил Украины. Благодарны за поддержку", – говорится в сообщении.
О новом пакете военной помощи для Украины, в которую вошли минометы, противотанковые средства и полевой госпиталь, а также обучение бойцов ВСУ, министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил 18 августа, сообщало ERR.
Певкур рассказал, что Эстония поддержит обучение украинских военных, инициированное Великобританией. По его словам, речь идет о подготовке резервистов.
"В полевых учениях бесспорным козырем сил обороны Эстонии является подготовка резервистов к интенсивной и обычной войне против подавляющего противника, то есть той войне, которую сейчас ведет Украина", – сказал министр.
Программу обучения украинских военных начали в Великобритании, ее предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО.
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. К инициативе присоединились Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Новая Зеландия и Словакия, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.
30 августа министры обороны стран Евросоюза поддержали военную миссию для обучения украинских военных, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Уже более 4 тыс. военнослужащих ВСУ прошли обучение в 14 странах – партнерах Украины, сообщала пресс-служба Генерального штаба 1 сентября.