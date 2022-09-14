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Украинские военные поедут обучаться в Данию

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Глава минобороны Дании Бодсков встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским
Глава минобороны Дании Бодсков  встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским
Фото: president.gov.ua

Украина приняла предложение Дании об обучении украинских солдат на датской земле. Об этом заявил министр обороны Дании Мортен Бодсков во время визита в Киев 13 сентября, сообщает Ritzau.

Он не уточнил, где именно и когда будет проходить обучение, и сколько приедет украинских военных. Министр добавил, что Дания имеет "многолетний опыт подготовки украинской обороны" с 2015 года.

Кроме того, Дания отправит 130 инструкторов для обучения украинцев в Великобритании. 

Дания также предложила Украине, чтобы датское ополчение могло обучать и развивать украинское ополчение. Об этом сейчас ведутся переговоры, отметил Бодсков.

Глава минобороны Дании Бодсков и Эстонии Ханно Певкур 13 сентября встретились в Киеве с президентом Украины Владимирлом Зеленским, сообщила пресс-служба главы государства. 

Контекст:

Обучение украинских военных уже проходит в Великобритании, ее программу предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.

Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. К инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия.

30 августа министры обороны стран Евросоюза поддержали военную миссию для обучения украинских военных, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Уже более 4 тыс. военнослужащих ВСУ прошли обучение в 14 странах – партнерах Украины, сообщала пресс-служба Генерального штаба.

Теги: Украина, Великобритания, Эстония, Дания, Минобороны, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, Евросоюз, визит, Мортен Бодсков
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