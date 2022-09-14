Украинские военные поедут обучаться в Данию

Он не уточнил, где именно и когда будет проходить обучение, и сколько приедет украинских военных. Министр добавил, что Дания имеет "многолетний опыт подготовки украинской обороны" с 2015 года.

Кроме того, Дания отправит 130 инструкторов для обучения украинцев в Великобритании.

Дания также предложила Украине, чтобы датское ополчение могло обучать и развивать украинское ополчение. Об этом сейчас ведутся переговоры, отметил Бодсков.

Глава минобороны Дании Бодсков и Эстонии Ханно Певкур 13 сентября встретились в Киеве с президентом Украины Владимирлом Зеленским, сообщила пресс-служба главы государства.