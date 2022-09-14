Украинские военные поедут обучаться в Данию

Он не уточнил, где именно и когда будет проходить обучение, и сколько приедет украинских военных. Министр добавил, что Дания имеет "многолетний опыт подготовки украинской обороны" с 2015 года.
Кроме того, Дания отправит 130 инструкторов для обучения украинцев в Великобритании.
Дания также предложила Украине, чтобы датское ополчение могло обучать и развивать украинское ополчение. Об этом сейчас ведутся переговоры, отметил Бодсков.
Глава минобороны Дании Бодсков и Эстонии Ханно Певкур 13 сентября встретились в Киеве с президентом Украины Владимирлом Зеленским, сообщила пресс-служба главы государства.
Обучение украинских военных уже проходит в Великобритании, ее программу предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. К инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия.
30 августа министры обороны стран Евросоюза поддержали военную миссию для обучения украинских военных, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Уже более 4 тыс. военнослужащих ВСУ прошли обучение в 14 странах – партнерах Украины, сообщала пресс-служба Генерального штаба.