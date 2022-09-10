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В минобороны Словакии поддержали идею развертывания в стране программы обучения украинских военных – Резников

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В Великобритании прошли обучение тысячи украинских военных, отметил Резников
В Великобритании прошли обучение тысячи украинских военных, отметил Резников
Скриншот: Boris Johnson / Facebook

Министр обороны Словакии Ярослав Надь поддержал идею развертывания в стране тренировочных программ для украинских военных.

Об этом, комментируя итоги пятого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось 8 сентября, сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

"В контексте долговременной поддержки на качественно более высокий уровень выведена задача подготовки украинских бойцов. Диапазон наших потребностей широк – от получения индивидуальных навыков до тренировок в составе батальонов, а также подготовка штабов бригад. Уже действует начатая Великобританией эффективная программа подготовки, которую поддержали Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Новая Зеландия", – написал глава минобороны Украины.

По его словам, тысячи украинских военных уже окончили этот курс и "более полутора тысячи обучается прямо сейчас".

"Представьте: только по этой программе будет подготовлено 30 тыс. бойцов, которые вернутся в Украину полностью готовыми к бою – со знаниями, одетыми, со средствами индивидуальной бронезащиты и т.д. Это скелет минимум шести бригад", – отметил Резников.

Кроме того, создана возможность подготовки украинских солдат на полигонах в Польше, добавил он.

"На "Рамштайне-5" я обратился с просьбой рассмотреть возможность развертывания аналогичных тренировочных программ в других странах-соседях. Эту идею сразу поддержал большой друг Украины министр обороны Словакии Ярослав Надь. Это обеспечит масштабирование тренировочного процесса, мы получим больше подготовленных войск в сжатые сроки. Параллельно выстраивается тренинговая программа при поддержке Евросоюза", – рассказал Резников.

Также предложено строительство тренинговых центров в Украине, чтобы "объединить европейские ресурсы и технологии с практическим опытом украинской армии". Тогда эти центры "будут работать в интересах всей Европы", подчеркнул глава Минобороны.

"Активизация производства оружия и тренинговые программы – это укрепление сил обороны Украины в долгосрочной перспективе", – резюмировал Резников.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02b3e3KkkL6aJsJWNgUMQ1F55KzQ4zg7AqMYyToBC8uEMBD5yAgDk5dhFjztcq8wB1l

Контекст:

Обучение украинских военных уже проходит в Великобритании, ее программу предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.

Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. К инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия.

В конце мая об отправке в Великобританию 30 военных для обучения украинских артиллеристов проинформировали в минобороны Новой Зеландии. 15 августа Резников сообщил, что Новая Зеландия продолжит свое участие в программе подготовки украинских военных на территории Великобритании.

30 августа министры обороны стран Евросоюза поддержали военную миссию для обучения украинских военных, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Теги: Украина, Польша, Великобритания, Словакия, военные, военные учения, строительство, Алексей Резников, полигон, Минобороны, Евросоюз, заседание, ЕС, Рамштайн
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