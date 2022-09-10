В минобороны Словакии поддержали идею развертывания в стране программы обучения украинских военных – Резников

Об этом, комментируя итоги пятого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось 8 сентября, сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.
"В контексте долговременной поддержки на качественно более высокий уровень выведена задача подготовки украинских бойцов. Диапазон наших потребностей широк – от получения индивидуальных навыков до тренировок в составе батальонов, а также подготовка штабов бригад. Уже действует начатая Великобританией эффективная программа подготовки, которую поддержали Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Новая Зеландия", – написал глава минобороны Украины.
По его словам, тысячи украинских военных уже окончили этот курс и "более полутора тысячи обучается прямо сейчас".
"Представьте: только по этой программе будет подготовлено 30 тыс. бойцов, которые вернутся в Украину полностью готовыми к бою – со знаниями, одетыми, со средствами индивидуальной бронезащиты и т.д. Это скелет минимум шести бригад", – отметил Резников.
Кроме того, создана возможность подготовки украинских солдат на полигонах в Польше, добавил он.
"На "Рамштайне-5" я обратился с просьбой рассмотреть возможность развертывания аналогичных тренировочных программ в других странах-соседях. Эту идею сразу поддержал большой друг Украины министр обороны Словакии Ярослав Надь. Это обеспечит масштабирование тренировочного процесса, мы получим больше подготовленных войск в сжатые сроки. Параллельно выстраивается тренинговая программа при поддержке Евросоюза", – рассказал Резников.
Также предложено строительство тренинговых центров в Украине, чтобы "объединить европейские ресурсы и технологии с практическим опытом украинской армии". Тогда эти центры "будут работать в интересах всей Европы", подчеркнул глава Минобороны.
"Активизация производства оружия и тренинговые программы – это укрепление сил обороны Украины в долгосрочной перспективе", – резюмировал Резников.
Обучение украинских военных уже проходит в Великобритании, ее программу предложил 17 июня президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину британский премьер-министр Борис Джонсон. В нее входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. В рамках программы в ближайшие месяцы будет обучено до 10 тыс. украинцев, сообщали в июле в британском правительстве.
Соединенное Королевство обратилось к странам-партнерам за поддержкой. К инициативе Великобритании 4 августа присоединилась Канада, 7 августа – Швеция, 8 августа – Финляндия, 10 августа – Дания, 11 августа – Норвегия.
В конце мая об отправке в Великобританию 30 военных для обучения украинских артиллеристов проинформировали в минобороны Новой Зеландии. 15 августа Резников сообщил, что Новая Зеландия продолжит свое участие в программе подготовки украинских военных на территории Великобритании.
30 августа министры обороны стран Евросоюза поддержали военную миссию для обучения украинских военных, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.