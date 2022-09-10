В минобороны Словакии поддержали идею развертывания в стране программы обучения украинских военных – Резников

Об этом, комментируя итоги пятого заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоялось 8 сентября, сообщил в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

"В контексте долговременной поддержки на качественно более высокий уровень выведена задача подготовки украинских бойцов. Диапазон наших потребностей широк – от получения индивидуальных навыков до тренировок в составе батальонов, а также подготовка штабов бригад. Уже действует начатая Великобританией эффективная программа подготовки, которую поддержали Канада, Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия и Новая Зеландия", – написал глава минобороны Украины.

По его словам, тысячи украинских военных уже окончили этот курс и "более полутора тысячи обучается прямо сейчас".

"Представьте: только по этой программе будет подготовлено 30 тыс. бойцов, которые вернутся в Украину полностью готовыми к бою – со знаниями, одетыми, со средствами индивидуальной бронезащиты и т.д. Это скелет минимум шести бригад", – отметил Резников.

Кроме того, создана возможность подготовки украинских солдат на полигонах в Польше, добавил он.

"На "Рамштайне-5" я обратился с просьбой рассмотреть возможность развертывания аналогичных тренировочных программ в других странах-соседях. Эту идею сразу поддержал большой друг Украины министр обороны Словакии Ярослав Надь. Это обеспечит масштабирование тренировочного процесса, мы получим больше подготовленных войск в сжатые сроки. Параллельно выстраивается тренинговая программа при поддержке Евросоюза", – рассказал Резников.

Также предложено строительство тренинговых центров в Украине, чтобы "объединить европейские ресурсы и технологии с практическим опытом украинской армии". Тогда эти центры "будут работать в интересах всей Европы", подчеркнул глава Минобороны.

"Активизация производства оружия и тренинговые программы – это укрепление сил обороны Украины в долгосрочной перспективе", – резюмировал Резников.