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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эстония передает Украине современный мобильный госпиталь – Резников

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Эстония подарила ВСУ "самый современный мобильный госпиталь", заявил министр обороны Украины
Эстония подарила ВСУ "самый современный мобильный госпиталь", заявил министр обороны Украины
Фото: mdsc-systems.ee

Эстония поставит Вооруженным силам Украины современный мобильный госпиталь, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом он написал в Twitter по результатам встречи с министром обороны Эстонии Ханно Певкуром в Киеве.

"Рад принимать в Киеве большого друга Украины, министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Эстония всегда ставила людей превыше всего. Это то, что они делают сейчас, поставляя украинской армии самый современный мобильный госпиталь, который спасет жизни наших военных и гражданских. Спасибо, друзья!" – написал Резников.

Он опубликовал фото с Певкуром. На фото Резников и командующая медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко держат в руках символический ключ от госпиталя.

Судя по надписи на коробке, речь идет о разработанном в Эстонии совместном продукте нескольких фирм – Golden Hour Mobile Modular Hospital. Политик и бизнесмен Маркус Цакхна, отвечавший за продажу и экспорт таких госпиталей, заявлял в 2020 году Eesti Päevaleht, что это, по сути, "высокотехнологичная больница в обычном контейнере".

В начале февраля Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь Role 2, сообщало Минобороны Украины.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украиныа также в числе других стран Балтии запретила въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами

С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, говорил президент Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев. В августе военная помощь Эстонии Украине достигла приблизительно €250 млн, заявляли в минобороны Эстонии.

Теги: медицина, Эстония, Алексей Резников, госпиталь, ВСУ, война России против Украины, Татьяна Остащенко
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