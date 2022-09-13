Эстония передает Украине современный мобильный госпиталь – Резников

"Рад принимать в Киеве большого друга Украины, министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Эстония всегда ставила людей превыше всего. Это то, что они делают сейчас, поставляя украинской армии самый современный мобильный госпиталь, который спасет жизни наших военных и гражданских. Спасибо, друзья!" – написал Резников.

Он опубликовал фото с Певкуром. На фото Резников и командующая медицинскими силами ВСУ Татьяна Остащенко держат в руках символический ключ от госпиталя.

Happy to host a great friend of Ukraine, * DefMin Hanno Pevkur, in Kyiv. * has always put people above everything. This is what they are doing now-by supplying #UAarmy with the most modern mobile hospital which will save the lives of our military & civilians. Thank you,friends! pic.twitter.com/F8IU0KS3Y5 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 13, 2022

Судя по надписи на коробке, речь идет о разработанном в Эстонии совместном продукте нескольких фирм – Golden Hour Mobile Modular Hospital. Политик и бизнесмен Маркус Цакхна, отвечавший за продажу и экспорт таких госпиталей, заявлял в 2020 году Eesti Päevaleht, что это, по сути, "высокотехнологичная больница в обычном контейнере".

В начале февраля Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь Role 2, сообщало Минобороны Украины.