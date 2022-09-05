"Если кто-то устал от войны, приглашаю с нами – сразу приводит в чувство". Рэпер Yarmak выступил в госпитале для украинских защитников. Видео

"Сегодня пришли в госпиталь немного попеть ребятам. Пацаны – титаны, которые некоторое время, пока позволяли физические возможности, держали мир для многих уголков нашей страны! Если кто-то устал от войны, в следующий раз приглашаю с нами – сразу приводит в чувство", – подписал видео артист.

"Горжусь. Спасибо, что делаешь то, чего много кто из артистов боится [делать]", – прокомментировала украинская певица Даша Астафьева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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