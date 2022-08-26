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Около 20 улиц и площадей в 14 странах мира переименовали или назвали в честь Украины – МИД

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В Люксембурге появился Киевский бульвар, отметили в МИД Украины
В Люксембурге появился Киевский бульвар, отметили в МИД Украины
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Ко Дню Независимости Украины 24 августа на карте мира стало на два украинских названия больше.

Об этом 26 августа сообщил пресс-центр Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

Так, в Люксембурге появился Киевский бульвар, а в Нью-Йорке (США) перекресток Брайтон-Бич авеню и Кони-Айленд авеню в Бруклине переименовали в Украинский путь, отметили в МИД.

"На сегодняшний день в рамках кампании Ukraine Street в знак солидарности с Украиной переименовали или назвали в честь нашей страны около 20 улиц и площадей в 14 странах мира. Это Чехия, Польша, Литва, Латвия, Албания, Норвегия, Канада, Венгрия, Эстония, Швеция, Франция, Исландия, Люксембург, США", – говорится в сообщении.

В частности, в шести странах – Чехии, Литве, Латвии, Албании, Норвегии и Канаде – украинские названия получили улицы и площади, на которых находятся дипломатические учреждения России, подчеркнули в МИД.

Отмечается, что работу по переименованию за границей улиц на такие, что связаны с Украиной, МИД начал после российского полномасштабного вторжения.

"В первую очередь в знак поддержки Украины переименовать предложили именно те улицы, где расположены российские дипломатические и консульские учреждения", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/pfbid02rWFEtBy74Gjsonur4jaoT7B34WskpiRgFD1SmZybRRz87fcuad5XYVBGH6jNSmXHl

Теги: Россия, США, Украина, Латвия, Чехия, Польша, Франция, Эстония, Канада, Литва, Швеция, Норвегия, МИД Украины, Венгрия, Нью-Йорк, Исландия, Албания, Люксембург, война России против Украины, переименование, улицы
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