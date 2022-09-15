Эстония разрывает с Россией сотрудничество по таможенным вопросам

По словам Рейнсалу, это важный шаг к тому, чтобы свести к минимуму отношения Эстонии с Россией.
Прекратить договор о таможенном сотрудничестве можно письменным уведомлением одной из сторон, но он продолжит действовать в течение шести месяцев после уведомления. Договор был заключен в 1997 году.
Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины, а также в числе других стран Балтии запретила въезд россиянам с туристическими шенгенскими визами.