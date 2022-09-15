Эстония разрывает с Россией сотрудничество по таможенным вопросам

По словам Рейнсалу, разрыв сотрудничества – важный шаг к тому, чтобы свести к минимуму отношения Эстонии с Россией. Фото: depositphotos.com

По словам Рейнсалу, это важный шаг к тому, чтобы свести к минимуму отношения Эстонии с Россией.

Прекратить договор о таможенном сотрудничестве можно письменным уведомлением одной из сторон, но он продолжит действовать в течение шести месяцев после уведомления. Договор был заключен в 1997 году.