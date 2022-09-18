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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Позиции ЗРК, объекты ПВО и понтонные переправы. В Генштабе рассказали о результатах работы авиации, артиллерии и ракетных войск ВСУ 18 сентября

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Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля
Фото: EPA

Украинская авиация 18 сентября совершила 20 ударов по живой силе, технике и позициям зенитных ракетных комплексов российских оккупантов, а в зону поражения ракетных войск и артиллерии попали, в частности, российские объекты ПВО и понтонные переправы. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В течение текущих суток авиация сил обороны осуществила 20 ударов – подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов", – говорится в сообщении.

Украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник оккупантов.

"Ракетные войска и артиллерия оказали огневое влияние по более чем 20 объектам противника. В частности, по семи пунктам управления и девяти опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов", – добавили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0BACukkknJeu8tHvWE4AmcaGK8LWra7p1GjT4Erens7nhxzPvenCwYSrMoo9JbPUCl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным Генштаба на 18 сентября потери российских оккупантов достигли около 54 480 военных, 2210 танков, 251 самолет, 217 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, артиллерия, война России против Украины, ракеты
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