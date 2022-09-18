Позиции ЗРК, объекты ПВО и понтонные переправы. В Генштабе рассказали о результатах работы авиации, артиллерии и ракетных войск ВСУ 18 сентября

"В течение текущих суток авиация сил обороны осуществила 20 ударов – подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов", – говорится в сообщении.

Украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник оккупантов.

"Ракетные войска и артиллерия оказали огневое влияние по более чем 20 объектам противника. В частности, по семи пунктам управления и девяти опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов", – добавили в Генштабе.