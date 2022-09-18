Позиции ЗРК, объекты ПВО и понтонные переправы. В Генштабе рассказали о результатах работы авиации, артиллерии и ракетных войск ВСУ 18 сентября

"В течение текущих суток авиация сил обороны осуществила 20 ударов – подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и четырех позиций зенитных ракетных комплексов", – говорится в сообщении.
Украинские подразделения противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник оккупантов.
"Ракетные войска и артиллерия оказали огневое влияние по более чем 20 объектам противника. В частности, по семи пунктам управления и девяти опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов", – добавили в Генштабе.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба на 18 сентября потери российских оккупантов достигли около 54 480 военных, 2210 танков, 251 самолет, 217 вертолетов и 15 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".