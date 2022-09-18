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ВОЙНА В УКРАИНЕ

18 сентября оккупанты нанесли по территории Украины три ракетных и 11 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Россия наносит ракетные удары по Украине с 24 февраля
Россия наносит ракетные удары по Украине с 24 февраля
Фото: EPA

С начала суток 18 сентября российские оккупанты нанесли три ракетных и 11 авиаударов по территории Украины. Об этом сообщил пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Кроме этого, оккупанты совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, в том числе Краматорска, Северска, Серебрянки, Двуречной, Каменки, Спорного, Верхнекаменского, Красногоровки, Новомихайловки, Нескучного, Полтавки, Успеновки, Миролюбовки, Беляевки и Высокополья. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

На северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях оккупанты стреляли из танков, минометов и артиллерии.

"Обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них – Украинка, Мирное, Апрельское, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгино", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Отрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

По данным президента Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, авиация, авиаудар, война России против Украины, ракеты
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