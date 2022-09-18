18 сентября оккупанты нанесли по территории Украины три ракетных и 11 авиаударов – Генштаб ВСУ

Россия наносит ракетные удары по Украине с 24 февраля Фото: EPA

Кроме этого, оккупанты совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов, в том числе Краматорска, Северска, Серебрянки, Двуречной, Каменки, Спорного, Верхнекаменского, Красногоровки, Новомихайловки, Нескучного, Полтавки, Успеновки, Миролюбовки, Беляевки и Высокополья. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – говорится в сообщении.

На северском, слобожанском, краматорском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и южнобугском направлениях оккупанты стреляли из танков, минометов и артиллерии.

"Обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов. Среди них – Украинка, Мирное, Апрельское, Новороссийское, Кобзарцы и Ольгино", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки подразделения сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Отрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

Война России против Украины. Главное (обновляется)