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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ проводят "внутреннюю самомобилизацию" из-за нехватки ресурсов для отправки на войну против Украины – Генштаб ВСУ

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Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля
Фото: EPA

В РФ проводится "внутренняя самомобилизация" в связи с нехваткой ресурсов для отправки на войну против Украины. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 18 сентября.

"В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине, на территории РФ проводятся мероприятия так называемой внутренней самомобилизации. В Курской области – под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атом-охрана" – якобы в подразделения охраны важных объектов. Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и направляются на пополнение в зону боевых действий", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, на временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор так называемых подразделений "МВД".

"После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию РФ", – сообщили в ведомстве.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0BACukkknJeu8tHvWE4AmcaGK8LWra7p1GjT4Erens7nhxzPvenCwYSrMoo9JbPUCl

Контекст:

Официально Россия ни всеобщей мобилизации, ни войны Украине не объявляла. Вторжение российские власти называют "специальной военной операцией с целью демилитаризации и денацификации Украины".

28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.

По оценке Генштаба ВСУ на 16 июня, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появлялись объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию "ГОРДОН" оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает он.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий 28 августа сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих.

13 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что общенациональная мобилизация для поддержки войны в Украине "не обсуждалась". В Госдуме РФ мнения о необходимости проведения общей мобилизации разделились.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Луганская область, мобилизация, война России против Украины, ЛНР
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