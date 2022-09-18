В РФ проводят "внутреннюю самомобилизацию" из-за нехватки ресурсов для отправки на войну против Украины – Генштаб ВСУ

"В связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине, на территории РФ проводятся мероприятия так называемой внутренней самомобилизации. В Курской области – под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации "Атом-охрана" – якобы в подразделения охраны важных объектов. Кандидаты, подписавшие контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и направляются на пополнение в зону боевых действий", – говорится в сообщении.

Также, по данным Генштаба, на временно оккупированной территории Луганской области, в частности в Беловодском районе, объявлен новый набор так называемых подразделений "МВД".

"После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию РФ", – сообщили в ведомстве.