Воздушные силы ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 в Херсонской области

"19 сентября около 8.00 зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожен штурмовик Су-25 российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 19 сентября, за время полномасштабной войны РФ потеряла в Украине 251 самолет и 217 вертолетов.

В последние месяцы оккупанты используют авиацию только на передовой или из-за пределов Украины, опасаясь украинской ПВО, отмечали в Воздушных силах ВСУ.