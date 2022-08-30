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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Начали получать и изменили тактику". В Воздушных силах заявили, что оккупанты не залетают в зону ПВО Украины более трех месяцев

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Россияне из-за недооценки "начали получать" от ВСУ в первые недели войны, когда были отчаянные ожесточенные воздушные бои, отметил Игнат
Россияне из-за недооценки "начали получать" от ВСУ в первые недели войны, когда были отчаянные ожесточенные воздушные бои, отметил Игнат
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Военная авиация российских оккупантов не залетает в зону поражения систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины более трех месяцев.

Об этом 30 августа в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в первые недели войны, когда российская авиация летала и в Центральной Украине, оккупанты думали, что это будет для них "легкая прогулка" – что "одним ракетным ударом уничтожат все средства ПВО".

"Они просчитались, они недооценили наш боевой дух, наше мастерство… И начали получать за это в первые дни, недели, когда действительно были отчаянные ожесточенные воздушные бои над Киевской, Житомирской, Харьковской областями, на юге и на востоке Украины, – сказал Игнат. – Именно тогда они изменили тактику... Уже более трех месяцев не залетают вообще в зону поражения нашей противовоздушной обороны".

По его информации, вблизи от украинских границ на разных аэродромах Беларуси, России и оккупированного Крыма по состоянию на середину августа находилось около 430 вражеских самолетов, 360 вертолетов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

К началу полномасштабной войны вокруг Украины находилось около 700 российских летательных аппаратов – 450 самолетов, 250 вертолетов, сообщал Игнат 16 августа.

По данным Генштаба ВСУ на 30 августа, оккупанты потеряли в войне против Украины 234 самолета, 204 вертолета.

Теги: Россия, Украина, вертолет, ПВО, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины, спикер, российские оккупанты, Юрий Игнат
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