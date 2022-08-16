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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Воздушные силы ВСУ нанесли почти 2200 ударов по позициям россиян

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С 24 февраля Украина нанесла 2200 авиаударов по позициям РФ
С 24 февраля Украина нанесла 2200 авиаударов по позициям РФ
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Воздушные силы нанесли почти 2200 ударов по позициям российских оккупантов. Об этом во время брифинга в "Укринформе" 16 августа сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Гнат.

"Воздушные силы нанесли почти 2200 ударов по позициям оккупантов. Безусловно, Россия использует такую же штурмовую авиацию. Враг бьет по югу и востоку Украины, по всей линии фронта. Когда у наших защитников есть возможность, они все сбивают", – отметил он.

По словам Гната, под ударом остаются прифронтовые города, где РФ может наносить удар по нашим позициям на предельно малых высотах.

Он также добавил, что сейчас Россия держит вокруг Украины около 800 единиц авиатехники – 430 самолетов и 360 вертолетов. В начале февраля, перед вторжением, вокруг Украины было около 400 самолетов и 250 вертолетов РФ.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ВСУ сбили 233 российских самолета и 196 вертолетов. Также ликвидированы 43,9 тыс. оккупантов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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