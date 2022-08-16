Воздушные силы ВСУ нанесли почти 2200 ударов по позициям россиян

"Воздушные силы нанесли почти 2200 ударов по позициям оккупантов. Безусловно, Россия использует такую же штурмовую авиацию. Враг бьет по югу и востоку Украины, по всей линии фронта. Когда у наших защитников есть возможность, они все сбивают", – отметил он.

По словам Гната, под ударом остаются прифронтовые города, где РФ может наносить удар по нашим позициям на предельно малых высотах.

Он также добавил, что сейчас Россия держит вокруг Украины около 800 единиц авиатехники – 430 самолетов и 360 вертолетов. В начале февраля, перед вторжением, вокруг Украины было около 400 самолетов и 250 вертолетов РФ.