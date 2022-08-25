ВСУ подтвердили, что научились использовать ракеты HARM на советских самолетах

Таким образом? он подтвердил заявление заместителя министра обороны США Колина Каля: 24 августа на брифинге в Пентагоне он сказал, что украинцы "модернизировали их для запуска с истребителей МиГ-29".

Спикер Воздушных сил объяснил, что HARM – специализированные ракеты, которые летят на радиолокационный сигнал и предназначены для ударов по противовоздушным силам врага.

"Модернизировали – это громко сказано, но да, мы адаптировали полученные от партнеров ракеты, и они уже уничтожают ПВО России. Его критически необходимо разрушать, всеми способами, которые у нас есть на вооружении, это – цель №1", – отметил он.

По его словам, дальность HARM – около 150 км, и они "уже действуют очень эффективно". Игнат добавил, что Украине по-прежнему крайне необходимы новые истребители, которые могут поражать и наземные, и воздушные цели.