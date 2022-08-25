ВСУ подтвердили, что научились использовать ракеты HARM на советских самолетах

Таким образом? он подтвердил заявление заместителя министра обороны США Колина Каля: 24 августа на брифинге в Пентагоне он сказал, что украинцы "модернизировали их для запуска с истребителей МиГ-29".
Спикер Воздушных сил объяснил, что HARM – специализированные ракеты, которые летят на радиолокационный сигнал и предназначены для ударов по противовоздушным силам врага.
"Модернизировали – это громко сказано, но да, мы адаптировали полученные от партнеров ракеты, и они уже уничтожают ПВО России. Его критически необходимо разрушать, всеми способами, которые у нас есть на вооружении, это – цель №1", – отметил он.
По его словам, дальность HARM – около 150 км, и они "уже действуют очень эффективно". Игнат добавил, что Украине по-прежнему крайне необходимы новые истребители, которые могут поражать и наземные, и воздушные цели.
В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что украинские летчики готовы освоить американские истребители, если Запад их предоставит. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал передать Украине как советские самолеты (МиГ-29, Су-24 и Су-25), так и западные, например бывшие в употреблении F-15 и F-16. "Пилоты есть, самолетов на всех не хватает", – сказал он.
22 июля возможность отправки истребителей Украине подтвердил журналистам координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Однако он отметил, что речь идет не о поставках в ближайшей перспективе, а о проведенном администрацией президента США Джо Байдена "предварительном изучении возможности".