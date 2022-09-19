Путин вербует заведомо недееспособных солдат – Институт исследования войны

По его данным, Путин все лето и особенно после поражения в Харьковской области действовал в обход высшего командования и руководства министерства обороны. Это может отчасти объяснить возрастающее внимание Кремля к вербовке плохо подготовленных добровольцев в отдельные подразделения, а не к попыткам привлечь их в официальные армейские части, считают аналитики.
В ISW отмечают, что набирает обороты вербовка заключенных, а также скрытая мобилизация мужчин из оккупированных Донецкой и Луганской областей. Это приведет к дальнейшему напряжению, неравенству и отсутствию сплоченности среди оккупантов, считают военные аналитики.
Наибольшие проблемы будут с завербованными "зеками", которые были осуждены за насильственные преступления, наркотики и изнасилования. Все подобные мобилизованные плохо подготовлены и склонны к внутренним конфликтам, говорится в оперативной сводке.
Анализируя последние события на фронте, в ISW указывают на то, что Вооруженные силы Украины продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Оккупанты пытаются отойти на более защищенные позиции, чтобы избежать такого же хаотического отступления, как в начале сентября.
Американские исследователи сообщают об огромных потерях россиян в живой силе и технике за последнее время. Согласно оценкам, опубликованным институтом 18 сентября, несколько российских бронетанковых и механизированных подразделений, вероятно, были фактически уничтожены.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.
5 августа российское издание "Верстка" сообщило, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. Речь также шла о появлении Пригожина. В ответ на просьбу "Верстки" прокомментировать это бизнесмен ответил, что "бывал в колониях в 80‑е годы", но так и не сказал, посещал ли он колонии с рекрутерами.
Российский юрист, соратник оппозиционера Алексея Навального Иван Жданов 14 сентября опубликовал в Telegram видео вербовки в РФ заключенных для отправки на войну в Украину в составе частной военной компанией (ЧВК) "Вагнер". Перед заключенными выступил бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют владельцем этой ЧВК. Сам он назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае".
Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.