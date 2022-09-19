Путин вербует заведомо недееспособных солдат – Институт исследования войны

ISW: набирает обороты вербовка заключенных, а также скрытая мобилизация в оккупированных Донецкой и Луганской областях Фото: ЕРА

По его данным, Путин все лето и особенно после поражения в Харьковской области действовал в обход высшего командования и руководства министерства обороны. Это может отчасти объяснить возрастающее внимание Кремля к вербовке плохо подготовленных добровольцев в отдельные подразделения, а не к попыткам привлечь их в официальные армейские части, считают аналитики.

В ISW отмечают, что набирает обороты вербовка заключенных, а также скрытая мобилизация мужчин из оккупированных Донецкой и Луганской областей. Это приведет к дальнейшему напряжению, неравенству и отсутствию сплоченности среди оккупантов, считают военные аналитики.

Наибольшие проблемы будут с завербованными "зеками", которые были осуждены за насильственные преступления, наркотики и изнасилования. Все подобные мобилизованные плохо подготовлены и склонны к внутренним конфликтам, говорится в оперативной сводке.

Анализируя последние события на фронте, в ISW указывают на то, что Вооруженные силы Украины продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области. Оккупанты пытаются отойти на более защищенные позиции, чтобы избежать такого же хаотического отступления, как в начале сентября.

Американские исследователи сообщают об огромных потерях россиян в живой силе и технике за последнее время. Согласно оценкам, опубликованным институтом 18 сентября, несколько российских бронетанковых и механизированных подразделений, вероятно, были фактически уничтожены.