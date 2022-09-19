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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На юге ВСУ отбивают атаки в районе Правдино и закрепляют тактическое положение на других участках фронта – ОК "Юг"

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Украинские военные на юге продолжают уничтожать врагов
Украинские военные на юге продолжают уничтожать врагов
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Российские оккупанты на юге Украины не оставляют попыток подтянуть резервы и перегруппироваться. Об этом говорится в сводке оперативного командования ВСУ "Юг" по итогам 18 сентября.

"Обстановка на южнобугском направлении в нашей операционной зоне остается напряженной с мощной динамикой, но контролируется силами обороны. Наши подразделения продолжают отражать атаки противника в районе Правдино [Херсонской области] и закрепляют тактическое положение на других участках фронта", – говорится в сводке.

В течение дня оккупанты продолжали ракетно-артиллерийские, минометные и танковые обстрелы украинских позиций, нанесли восемь авиационных и один ракетный удар, причем не только по военным, но и по территориальным общинам вдоль линии фронта.

Враг также реактивными системами залпового огня и тяжелой артиллерией обстреливал Никопольский район Днепропетровской области. Инфраструктуре общин нанесены существенные повреждения и разрушения, есть погибшие и раненые среди жителей. 

В свою очередь украинская авиация на юге страны нанесла 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач, говорится в сводке.

Поражены вражеские склады в Баштанском районе Николаевской области, два пункта управления войсками и позициям сил ПВО в Бериславском и Каховском районах Херсонской области, сосредоточение вооружения и техники вблизи села Львово, станция РЭБ недалеко от Херсона и понтонная переправа в Новой Каховке.

"Подтверждено, что врага стало меньше на 29 рашистов, две самоходные и одну обычную 152-мм гаубицы "Мста-С" и "Мста-Б", командную машину управления истребительной авиацией и БМП-3. В Благодатном и Херсоне уничтожены два склада с боеприпасами оккупантов", – рассказали в командовании. 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/764346691684653/

Контекст:

Вооруженные силы Украины за лето вывели из строя несколько мостов в Херсонской области, которые российские оккупанты использовали для снабжения.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".

Теги: Херсон, авиация, Херсонская область, Днепропетровская область, Николаевская область, артиллерия, переправа, ВСУ, война России против Украины, Новая Каховка, Благодатное
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