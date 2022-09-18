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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Херсонской области заставляют местных жителей оборудовать россиянам позиции – Генштаб ВСУ

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Оккупанты зашли в Херсонскую область с начала полномасштабного вторжения
Оккупанты зашли в Херсонскую область с начала полномасштабного вторжения
Фото: EPA

На временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают противоправные действия в отношении мирного населения. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке 18 сентября.

Так, Генштаб получил информацию о массовом выселении жителей из их частных домов в Приозерном и Трифоновке.

"В районе населенного пункта Чонгар военнослужащие оккупационных войск под угрозами убийства заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций", – говорится в сообщении.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. 

Украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование ВСУ "Юг".

Теги: Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, Чонгар, война России против Украины
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