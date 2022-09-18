Оккупанты в Херсонской области заставляют местных жителей оборудовать россиянам позиции – Генштаб ВСУ

Оккупанты зашли в Херсонскую область с начала полномасштабного вторжения Фото: EPA

Так, Генштаб получил информацию о массовом выселении жителей из их частных домов в Приозерном и Трифоновке.

"В районе населенного пункта Чонгар военнослужащие оккупационных войск под угрозами убийства заставляют местное население участвовать в фортификационном оборудовании позиций", – говорится в сообщении.

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