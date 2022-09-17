"Минут 40 током били, паяльниками выжигали кресты". Житель Купянска рассказал о пытках ФСБ РФ во время оккупации. Видео

По словам мужчины, сотрудники ФСБ на допросах выбивали из жителей имена и адреса участников АТО, бойцов теробороны, лиц с проукраинской позицией, при этом угрожали казнью на минном поле и расправой над семьями.
"Меня на первом допросе минут 40 били током, стреляли в меня то ли из пневматики, то ли из газового, не знаю – я в мешке был… Били битами или железными трубами, – сказал незаконно заключенный оккупантами житель Купянска. – ФСБшники в кабинете закрывали и делали, что хотели. Когда сильно больно, ты кричишь, попадало еще за то, что ты кричишь... Тут паяльниками выжигали кресты – немецкие".
Мужчина показал камеру, в которой его удерживали. Он отметил, что в ней находилось восемь человек одновременно, хотя она рассчитана на двоих.
16 сентября в СБУ заявили, что спецслужба расследует обустройство оккупантами незаконной тюрьмы в Купянске, где удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В частности, украинские подразделения зашли в Купянск.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава ОВА Олег Синегубов.