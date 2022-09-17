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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Минут 40 током били, паяльниками выжигали кресты". Житель Купянска рассказал о пытках ФСБ РФ во время оккупации. Видео

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Оккупанты держали в камере восемь человек одновременно, хотя она рассчитана на двоих, отметил житель Купянска
Оккупанты держали в камере восемь человек одновременно, хотя она рассчитана на двоих, отметил житель Купянска
Скриншот: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины 17 сентября опубликовала в Facebook видео показаний жителя Купянска Харьковской области, который пострадал от действий сотрудников ФСБ РФ во время оккупации города.

По словам мужчины, сотрудники ФСБ на допросах выбивали из жителей имена и адреса участников АТО, бойцов теробороны, лиц с проукраинской позицией, при этом угрожали казнью на минном поле и расправой над семьями.

"Меня на первом допросе минут 40 били током, стреляли в меня то ли из пневматики, то ли из газового, не знаю – я в мешке был… Били битами или железными трубами, – сказал незаконно заключенный оккупантами житель Купянска. – ФСБшники в кабинете закрывали и делали, что хотели. Когда сильно больно, ты кричишь, попадало еще за то, что ты кричишь... Тут паяльниками выжигали кресты – немецкие".

Мужчина показал камеру, в которой его удерживали. Он отметил, что в ней находилось восемь человек одновременно, хотя она рассчитана на двоих.

16 сентября в СБУ заявили, что спецслужба расследует обустройство оккупантами незаконной тюрьмы в Купянске, где удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/643633717169947/

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В частности, украинские подразделения зашли в Купянск.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Теги: Россия, СБУ, Украина, тюрьма, казнь, оккупация, ФСБ, Харьковская область, Купянск, допрос, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины, мужчины, российские оккупанты
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