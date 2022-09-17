"Минут 40 током били, паяльниками выжигали кресты". Житель Купянска рассказал о пытках ФСБ РФ во время оккупации. Видео

Оккупанты держали в камере восемь человек одновременно, хотя она рассчитана на двоих, отметил житель Купянска Скриншот: Служба безпеки України / Facebook

По словам мужчины, сотрудники ФСБ на допросах выбивали из жителей имена и адреса участников АТО, бойцов теробороны, лиц с проукраинской позицией, при этом угрожали казнью на минном поле и расправой над семьями.

"Меня на первом допросе минут 40 били током, стреляли в меня то ли из пневматики, то ли из газового, не знаю – я в мешке был… Били битами или железными трубами, – сказал незаконно заключенный оккупантами житель Купянска. – ФСБшники в кабинете закрывали и делали, что хотели. Когда сильно больно, ты кричишь, попадало еще за то, что ты кричишь... Тут паяльниками выжигали кресты – немецкие".

Мужчина показал камеру, в которой его удерживали. Он отметил, что в ней находилось восемь человек одновременно, хотя она рассчитана на двоих.

16 сентября в СБУ заявили, что спецслужба расследует обустройство оккупантами незаконной тюрьмы в Купянске, где удерживали 400 человек в камерах, рассчитанных на 140.

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