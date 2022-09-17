"Убирают за собой мусор". Пленные оккупанты в Купянске перекрасили стелу в цвета украинского флага вместо российского. Видео

Соответствующее видео 16 сентября опубликовал в Telegram начальник штаба спецподразделения Kraken Константин Немичев.

"Пленные российские оккупанты убирают за собой мусор. Стела в Купянске снова сине-желтая. Купянск – Украина. Осталось заставить этих подонков отстроить все то, что они разрушили", – прокомментировал Немичев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В частности, были освобождены Балаклея и Изюм, украинские подразделения зашли в Купянск и Волчанск.

Заместитель главы Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич рассказал "Главкому" 13 сентября, что украинские военные освободили часть города, которая находится на правом берегу реки Оскол. "Надеюсь, на другом берегу реки скоро тоже будут наши военные", – сказал он.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава ОВА Олег Синегубов.