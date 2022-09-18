Оккупанты ночью обстреляли Очаков и Николаев, есть раненые

Николаев подвергся обстрелам 17 сентября около 23.05, по предварительной информации, никто не пострадал. Повреждена гражданская инфраструктура – в частности, одна из больниц и автогаражный кооператив, где возник пожар. Подробная информация уточняется.
Фото последствий обстрела опубликовали мэр города Александр Сенкевич и управление ГСЧС в Николаевской области.
Очаков обстреляли сначала днем, попадания были по открытым территориям. С 00.30 18 сентября враг продолжил обстрелы. Тяжелые ранения получили два человека. Повреждены жилые дома. В некоторых районах города нет доступа к интернету.
Также в течение дня 17 сентября враг обстреливал село Червоное, окрестности сел Широкое, Красная Долина, Поляна, Новоалександровка. Пострадавших и разрушений нет.
"Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения. 17 сентября около 11.00 обстрелам подверглись окрестности станции Березнеговатое. Информация о последствиях уточняется", – добавил Ким.
По его данным, в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.