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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Очаков и Николаев, есть раненые

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Николаев и область остаются под обстрелами оккупантов
Николаев и область остаются под обстрелами оккупантов
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

17-го и в ночь на 18 сентября российские оккупанты обстреливали Очаков и Николаев. Об этом сообщил утром 18 сентября глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Николаев подвергся обстрелам 17 сентября около 23.05, по предварительной информации, никто не пострадал. Повреждена гражданская инфраструктура – в частности, одна из больниц и автогаражный кооператив, где возник пожар. Подробная информация уточняется. 

Фото последствий обстрела опубликовали мэр города Александр Сенкевич и управление ГСЧС в Николаевской области. 

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Очаков обстреляли сначала днем, попадания были по открытым территориям. С 00.30 18 сентября враг продолжил обстрелы. Тяжелые ранения получили два человека. Повреждены жилые дома. В некоторых районах города нет доступа к интернету.

Также в течение дня 17 сентября враг обстреливал село Червоное, окрестности сел Широкое, Красная Долина, Поляна, Новоалександровка. Пострадавших и разрушений нет.

"Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской общины, находящиеся на линии разграничения. 17 сентября около 11.00 обстрелам подверглись окрестности станции Березнеговатое. Информация о последствиях уточняется", – добавил Ким.

По его данным, в Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Теги: пожар, Николаев, ГСЧС, раненые, больница, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, Очаков, Виталий Ким, Березнеговатое
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