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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетного удара по Вознесенску ранения получили пять человек, среди них один ребенок

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Всего за минувшие сутки российские оккупанты обстреляли три района Николаевской области
Всего за минувшие сутки российские оккупанты обстреляли три района Николаевской области
Фото: Ганна Замазєєва // Миколаївська обласна рада / Facebook

В результате вчерашнего обстрела Вознесенска Николаевской области ранения получили пять человек. Об этом в Telegram 12 сентября сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Ракетный удар враг нанес по сельхозпредприятию, расположенному на территории Вознесенска. Обломками повреждено, по меньшей мере, 40 жилых домов. К сожалению, пять человек получили ранения, среди них один ребенок", – написала Замазеева.

Всего за минувшие сутки российские оккупанты обстреляли три района Николаевской области.

"Под удары попали населенные пункты Вознесенского, Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы на территории Первомайской, Ингульской, Широковской, Вознесенской и Березнеговатской общин", – уточнила Замазеева.

По ее словам, в результате обстрелов произошли пожары на открытой территории. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 652 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 58 человек получили помощь амбулаторно.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.

Теги: Россия, Украина, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, ранение, российские оккупанты, Вознесенск, Анна Замазеева
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