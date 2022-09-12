В результате ракетного удара по Вознесенску ранения получили пять человек, среди них один ребенок

"Ракетный удар враг нанес по сельхозпредприятию, расположенному на территории Вознесенска. Обломками повреждено, по меньшей мере, 40 жилых домов. К сожалению, пять человек получили ранения, среди них один ребенок", – написала Замазеева.
Всего за минувшие сутки российские оккупанты обстреляли три района Николаевской области.
"Под удары попали населенные пункты Вознесенского, Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы на территории Первомайской, Ингульской, Широковской, Вознесенской и Березнеговатской общин", – уточнила Замазеева.
По ее словам, в результате обстрелов произошли пожары на открытой территории. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.
По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 652 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 58 человек получили помощь амбулаторно.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.