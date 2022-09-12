В результате ракетного удара по Вознесенску ранения получили пять человек, среди них один ребенок

Всего за минувшие сутки российские оккупанты обстреляли три района Николаевской области Фото: Ганна Замазєєва // Миколаївська обласна рада / Facebook

"Ракетный удар враг нанес по сельхозпредприятию, расположенному на территории Вознесенска. Обломками повреждено, по меньшей мере, 40 жилых домов. К сожалению, пять человек получили ранения, среди них один ребенок", – написала Замазеева.

Всего за минувшие сутки российские оккупанты обстреляли три района Николаевской области.

"Под удары попали населенные пункты Вознесенского, Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы на территории Первомайской, Ингульской, Широковской, Вознесенской и Березнеговатской общин", – уточнила Замазеева.

По ее словам, в результате обстрелов произошли пожары на открытой территории. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 652 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 58 человек получили помощь амбулаторно.

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