Жителям Николаева, которые не работают и не помогают армии, Ким рекомендовал выехать

Речь об этом зашла в связи с нехваткой питьевой воды в постоянно обстреливаемом российскими оккупантами городе.

Ilta-Sanomat показало фото очереди за водой в Николаеве, водопровод которого был разрушен в результате обстрелов в апреле.

Ким призвал "работать вместе и помогать побеждать солдатам" тех, кто остался в городе, имеет работу и может помочь ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)