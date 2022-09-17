Жителям Николаева, которые не работают и не помогают армии, Ким рекомендовал выехать

Речь об этом зашла в связи с нехваткой питьевой воды в постоянно обстреливаемом российскими оккупантами городе.
Ilta-Sanomat показало фото очереди за водой в Николаеве, водопровод которого был разрушен в результате обстрелов в апреле.
Ким призвал "работать вместе и помогать побеждать солдатам" тех, кто остался в городе, имеет работу и может помочь ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.
Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.