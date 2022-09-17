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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителям Николаева, которые не работают и не помогают армии, Ким рекомендовал выехать

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Ким призвал "работать вместе и помогать побеждать солдатам"
Ким призвал "работать вместе и помогать побеждать солдатам"
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Гражданам, которые проживают в Николаеве, не работают и не помогают Вооруженным силам Украины, следует эвакуироваться. Об этом глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил финскому изданию Ilta-Sanomat в интервью, которое было опубликовано 16 сентября.

Речь об этом зашла в связи с нехваткой питьевой воды в постоянно обстреливаемом российскими оккупантами городе.

Ilta-Sanomat показало фото очереди за водой в Николаеве, водопровод которого был разрушен в результате обстрелов в апреле.

Ким призвал "работать вместе и помогать побеждать солдатам" тех, кто остался в городе, имеет работу и может помочь ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в обладминистрации 5 августа.

Оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, говорили в ОВА 21 августа.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Николаев, война, военные, эвакуация, вторжение, ВСУ, обстрелы, питьевая вода, война России против Украины, работа, Виталий Ким
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